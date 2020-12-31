Москва, 1 января, 2021, 02:44 — ИА Регнум. В первых числах 2021 года участники ОПЕК+ проведут совещание, на котором может быть объявлено о дальнейшем увеличении производства. Если так, то наступающий 2021 год начнется с просадки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Впрочем, учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно перспектив спроса через призму продолжающейся пандемии и обнаруженного штамма вируса, экспортеры могут воздержаться от такого шага и дать ценам продолжить восстановление.

Нефть начала уходящий 2020 год на уровне $70 за баррель. В декабря Brent торговалась на уровне $50. Таким образом, а 2020 год черное золото подешевело на $20», — пояснил эксперт.

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