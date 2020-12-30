Пермь, 30 декабря, 2020, 09:38 — ИА Регнум. В Пермском крае массовую вакцинацию населения от COVID-19 планируется начать во второй декаде января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина «Спутник V»

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Вакцинация будет бесплатной и добровольной. К этому времени регион получит более 108 тыс. доз вакцины.

В первую очередь прививать начнут лиц из группы риска. Это случится уже 5 января. Желающие могут записаться предварительно по телефонам регистратур или через интернет.