В 2021 году «Севмаш» начнёт строить атомные подлодки пятого поколения
Москва, 30 декабря, 2020, 09:34 — ИА Регнум. АО «ПО «Севмаш», входящее в состав Объединённой судостроительной корпорации, планирует приступить к строительству атомных подводных лодок следующего, пятого поколения. В настоящее время идёт активная подготовка производства. Об этом 30 декабря сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.
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Он добавил, что для проведения испытаний и достройки атомных подводных лодок уже проведена реконструкция глубоководной и мелководной производственных набережных, трансбордерных путей.
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Кроме того, по словам гендиректора предприятия, «Севмаш» также готовится к внедрению блочно-модульного метода строительства атомных субмарин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в ближайшие несколько лет Военно-морской флот России получит 14 атомных подводных лодок. Он уточнил, что заказы Министерства обороны РФ загрузили только мощности завода «Севмаш» до 2027 года и предприятие планирует ежегодно передавать военным по одной атомной субмарине проектов «Борей-А» и «Ясень-М».