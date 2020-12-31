Тегеран, 31 декабря, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Вице-президент Ирана по науке и технологиям заявил, что шесть наукоемких компаний страны активно работают в области производства вакцины COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая в кулуарах церемонии открытия иранской вакцины COVID-19 и введения первой инъекции человеку, Сорена Саттари заявил, что деятельность шести наукоемких компаний, работающих в области производства вакцины COVID-19, строго контролируется Национальным штабом по борьбе с коронавирусом и его профилактике, а также министерством здравоохранения и медицинского образования.

Он также воспользовался возможностью, чтобы выразить свою благодарность министру здравоохранения Саиду Намаки и председателю Центра по надзору за производством вакцины COVID-19 Мину Мохраз, отметив, что министр здравоохранения принял огромные усилия в области производства коронавирусной вакцины.

«Маски для лица и диагностические тест-наборы COVID-19 уже доступны для широкой массы, при этом в ближайшем будущем мы станем свидетелями производства отечественной вакцины, так что мы не будем нуждаться в её импорте из зарубежных стран», — заявил Саттари.