Москва, 30 декабря, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выявила вредных для здоровья бестабачную кальянную смесь на минеральной основе. Это паста для кальяна «space smoke mangorich», сообщили в пресс-службе ведомства.

Jan Krömer Кальян

При исследовании кальянной смеси в дыме обнаружены формальдегид и 20 опасных химических веществ, в частности, этанол, влияющие на центральную нервную систему и органы дыхания. Также в образце обнаружен никотин.

Информация о выявленной новой опасной для здоровья человека кальянной смеси доведена до всех территориальных органов Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 30 октября 2020 года вступил в силу запрет на курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах.

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