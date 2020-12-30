Лондон, 30 декабря, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Соглашение Великобритании о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit открывает новую страницу в её истории, полагает премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом он заявит 30 декабря в обращении к депутатам британского парламента, сообщает канцелярия главы правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Happy Brexit

Парламентарии должны будут утвердить текст достигнутого соглашения. В своей речи Джонсон заявит, что новой страницей в истории британского народа станет заключение торговых сделок с государствами всего мира в дополнение к тем соглашениям, что уже заключены с 63 странами.

Тем самым подтвердится «роль глобальной Британии как либеральной, открытой миру и несущей добро силы», подчеркнул он и добавил, что сторонники Brexit никогда не добивались разрыва с ЕС.

Джонсон отмечает, что Brexit не стал разрывом с Евросоюзом, а только разрешил десятилетиями существовавшие сложности в их отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Лондон и Брюссель объявили, что соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией наконец достигнуто.

Читайте также: Британия и ЕС согласовали все условия сделки — Джонсон

А также: Джонсон поздравил Британию с «возвращением судьбы»