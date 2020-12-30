Барнаул, 30 декабря, 2020, 09:10 — ИА Регнум. В рамках акции взаимопомощи «МыВместе» алтайские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также местные парламентарии доставляют новогодние сладости в медицинские учреждения. Как сообщили сегодня, 30 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, из 1100 новогодних подарков уже развезли около 500.

Общероссийский народный фронт Подарки детям

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Помимо этого, главному врачу Диагностического центра Оксане Лексенковой вручили грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина и памятную медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

"Именно вы — сотрудники Диагностического центра — вышли на передовую борьбы с пандемией коронавируса. На протяжении десяти месяцев вы продолжаете трудиться во имя здоровья каждого жителя региона. Мы будем продолжать всячески поддерживать каждого врача, медсестру или медбрата, борющегося с COVID-19, и по-прежнему готовы реагировать на ваши просьбы. Благодарим вас за самый нужный и бескорыстный труд», — отметила в своём обращении к медикам заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого законодательного собрания, член региональной ревизионной комиссии ОНФ Ирина Солнцева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 30 декабря среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9332 человека, +62 за сутки) и ОРВИ (16 389 человек, +138 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 32 699 человек (+211 за сутки).

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