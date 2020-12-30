Калуга, 30 декабря, 2020, 09:21 — ИА Регнум. В Калуге, ставшей новогодней столицей России 2021 года, перед зданием областной администрации появился новый арт-объект — огромная монета номиналам в 25 рублей, которая создана по мотивам советского мультфильма «Дед Мороз и лето». Об этом 30 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужском отделении Банка России.

Kaluga-gov.ru У здания администрации области установили арт-объект – монету номиналам в 25 рублей

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Объемная визуализация монеты с цветным изображением диаметром в метр находится в прозрачном защитном куполе с подсветкой. На информационной табличке указаны выходные данные монеты. Монета «Дед Мороз и лето» вышла в серии «Российская (советская) мультипликация». Над ее дизайном работали известные отечественные художники-медальеры, а отчеканена монета на Московском монетном дворе номиналом три рубля в серебре с цветными элементами и номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава в «серебрянном» и цветном вариантах (именно её повторили в калужском новогоднем арт-объекте). Праздничный арт-объект подарили Калуге «Союзмультфильм» и Банк России. Мини-выставка пробудет у здании администрации Калужской области до конца января 2021 года.

Банком России в «мультипликационной» серии также планируется выпустить монеты с изображениями героев из 13 русских мультфильмов. Для этого два года назад было заключено лицензионное соглашение со студией «Союзмультфильм». «Монетное» воплощение уже обрели «Винни-пух», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Три богатыря», «Барбоскины», «Крокодил Гена» и «Дед мороз и лето». Со временем появятся монеты с героями или сценками из анимационных историй «Бабушкин зонтик», «Балерина на корабле», «В стране невыученных уроков», «Весёлая карусель №1», «Винни пух идёт в гости» и других.