Бразилиа, 30 декабря, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Все вылетающие в Бразилию пассажиры должны будут иметь при себе справку с отрицательными результатами ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию. Вступающее в силу с 30 декабря требование распространяется на всех, кто прибывает в страну по воздуху, включая экипажи самолётов и граждан Бразилии.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Напомним, что с 25 декабря также временно были отменены разрешения на вылеты в Бразилию для граждан Великобритании и других стран, которые отправляются из Великобритании, а также тех, кто находился там в течение последних двух недель.

По данным минздрава Бразилии, за последние 24 часа в стране выявили 58 718 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 7 563 551. Умер 192 681 пациент с диагнозом COVID-19, в том числе 1111 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 декабря Бразилия прекращает авиационное сообщение с Великобританией из-за того, что в Соединённом Королевстве выявили новую разновидность коронавируса.

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