Уфа, 30 декабря, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что изначально недооценил серьёзность ситуации вокруг шихана Куштау. Об этом он сообщил 29 декабря на пресс-конференции.

Glavarb.ru Радий Хабиров

По его мнению, конфликт, возникший вокруг горы, мог расколоть общество.

Хабиров подчеркнул, что его задачей является всегда сохранять единство, поскольку тяжёлые испытания можно пройти только вместе. При этом он признал, что в целом это была рабочая ситуация и руководству региона удалось её решить. Глава региона также признал, что сначала недооценил серьёзность этого конфликта, но оказалось, что протесты на Куштау не выявляются инспирированными определёнными людьми, как тогда он думал.

«Нет, сама история передачи «Соды» в частные руки в глазах большого количества наших жителей была несправедливой. Всё это нанизывалось одно на другое — и в итоге стало предметом требований общества», — сообщил он и признал, что тогда он ошибся в оценке той ситуации.

«Наверное, это моя самая большая ошибка», — подчеркнул Хабиров.