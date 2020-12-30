Абакан, 30 декабря, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Специальная комиссия одобрила две идеи памятника погибшему мэру Абакана Николаю Булакину. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в мэрии Абакана (Хакасия).

Абакан.рф Варианты памятника Николаю Булакину

29 декабря комиссия дополнительно рассмотрела эскизные проекты и макеты будущего памятника, вновь поступившие на конкурс.

В мэрии напомнили, что конкурс был продлён до 31 декабря. Работы принимались до 17 декабря. Всего было представлено восемь эскизных проектов и макетов памятника.

Первый этап конкурса состоялся в сентябре текущего года (три работы). Позже четыре новых автора представили пять макетов памятника. Все они были допущены к участию в конкурсе.

Участники изобразили Николая Булакина с самокатом, со строительной каской, шагающим с поднятой в приветствии рукой. География представленных работ — Москва, Иркутская область, Красноярский край.

После дискуссии было принято решение одобрить две идеи памятника мэру. Это работа Арчына Баданова из Красноярска (макет, в котором представлены два классических варианта памятника государственному деятелю) и работа Игоря Линевича-Яворского из Москвы (мэр в свободной одежде, на самокате).

Вариант Арчына Баданова планируют разместить на Театральной площади, вариант на самокате может появиться либо в будущем сквере на улице Пушкина, либо в будущем парке Арбан.

Памятник будет возводиться на добровольные пожертвования.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин трагически погиб 14 октября 2019 года. Он руководил Абаканом в течение 25 лет. Абаканцы называли его народным мэром.