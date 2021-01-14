На фоне всё более увеличивающегося числа носителей коронавируса (на 29 декабря 2020 года их выявлено уже 81 260 604, прирост за сутки составил 494 820 случаев) в мире разворачивается борьба за влияние на рынок вакцин от COVID-19. Многочисленные публикации последнего времени свидетельствуют о достаточно вызывающих примерах недобросовестной конкуренции. Особенно много «стрел» мечут в адрес России. Чего только стоят слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил действия РФ в борьбе с пандемией с деятельностью террористов. Тем временем в больницах Великобритании сложилась критическая ситуация из-за роста числа заболевших коронавирусом: не хватает кислорода и аппаратов для неинвазивных исследований. Ранее заявлялось, что новая мутация вируса может приводить к тяжёлому течению COVID-19. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всем, что происходит в мире, переживающем пандемию коронавируса. Читайте также: Захарова ответила на обвинения Борреля в адрес России и ее вакцин

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

08:10 30.12.2020 Джо Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в Соединённых Штатах отстают от необходимых.

08:12 30.12.2020 Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции с $600 до $2 тыс. В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, против выступили 134. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената. Ранее с идеей увеличить выплаты до $2 тыс. выступил президент США Дональд Трамп. Он назвал предусмотренные в законопроекте о мерах поддержки населения и экономики страны выплаты в $600 «нелепо низкими» и заявил, что не подпишет документ, если в него не внесут изменения. Цитата канала «Экономика».

08:12 30.12.2020 Отказ властей Украины от российской вакцины против коронавируса является спланированным уничтожением народа, заявил депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. «Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — сказал Рабинович. Он призвал не политизировать ситуацию с вакциной. «Если сумели достать в России — пожалуйста, сумели еще где-то — тоже пожалуйста», — отметил депутат. Цитата канала «Экономика».

08:14 30.12.2020 Казахстанцев, зараженных коронавирусом, не лишат права голоса. К тем, кто находится на самоизоляции, с урнами придут прямо домой. Чтобы члены избиркома не подхватили инфекцию, у них будет специальная экипировка. А вот избиратели, которые находятся в больницах, смогут проголосовать там же. Цитата канала «Выборы».

08:24 30.12.2020 За последние сутки во Франции было выявлено свыше 11,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 11,3 тыс. новых носителей коронавируса

08:27 30.12.2020 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в скором времени объявит о партнёрстве с китайским производителем вакцины от COVID-19, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Читайте также: В РФПИ намерены заключить партнёрство с китайским производителем вакцин

08:28 30.12.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 58,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 58,7 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:29 30.12.2020 Большинство депутатов парламента Грузии 29 декабря проголосовали за утверждение разработанного правительством государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Читайте подробнее: Парламент Грузии утвердил государственный бюджет — 2021

08:30 30.12.2020 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 11 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:33 30.12.2020 87% граждан Южной Кореи намерены пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea и организацию WIN World Survey. Читайте подробнее: 87% граждан Южной Кореи намерены пройти вакцинацию от COVID-19 — опрос

08:39 30.12.2020 Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заразился коронавирусом. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба центра на странице организации в соцсети Facebook.

08:43 30.12.2020 Люди в масках. Китай. russian.news.cn.

08:48 30.12.2020 112 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 29 декабря. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 110 носителей коронавируса

08:57 30.12.2020 «Британский» штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо, однако мужчина не ездил в путешествия — власти.

09:00 30.12.2020 В одном из ночных клубов польского Гданьска планировали устроить вечеринку «Специальный рождественский тренинг», несмотря на запрет на подобные мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Организаторы оштрафованы на 30 тысяч злотых. Об этом передает Polskie Radio 24. Подробности в материале: В Польше оштрафовали организаторов вечеринки в ночном клубе

09:03 30.12.2020 На сегодняшний день в Марокко общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 435,1 тысячи. Об этом 30 декабря сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Марокко число выявленных носителей коронавируса превысило 435 тыс

09:05 30.12.2020 Поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Венесуэлу могут начаться в январе 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Подробности в материале: В РФПИ назвали сроки поставки в Венесуэлу первой партии «Спутник V»

09:08 30.12.2020 Большинство депутатов парламента Грузии 29 декабря проголосовали за продление на полгода поправок в законе «Об общественном здравоохранении», которые дают право правительству страны вводить карантинные ограничения без режима чрезвычайного положения и согласования с парламентом. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Читайте также: В Грузии продлили действие поправок об общественном здравоохранении

09:19 30.12.2020 Собрания и перемещение людей в Южной Корее в конце текущего года и начале 2021 года могут способствовать росту числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Чон Сэ Гюн. Читайте подробнее: В Южной Корее назвали причину возможного роста числа пациентов с COVID-19

09:23 30.12.2020 Число выявленных случаев заболевания в мире достигло почти 82 млн, скончались 1,79 млн человек и почти 46,35 млн пациентов выздоровели — данные Университета Джонса Хопкинса.

09:24 30.12.2020 Число летальных исходов от COVID-19 за сутки в Германии впервые превысило одну тысячу.

09:24 30.12.2020 Испания будет вести список тех, кто откажется от вакцины от коронавируса. В Минздраве уточнили, что вакцинация добровольная, но список отказавшихся от прививки будет передан другим странам ЕС.

09:24 30.12.2020 С 30 декабря всем прибывающим в Бразилию, в том числе гражданам страны, потребуется отрицательный результат теста на коронавирус — RT.

09:25 30.12.2020 Бразильский партнёр РФПИ Uniao Quimica обратился за разрешением на испытания вакцины «Спутник V» в стране.

09:25 30.12.2020 Мадуро анонсировал поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу в I квартале 2021 года.

09:25 30.12.2020 В Ирландии зафиксировали рекордные 1546 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

09:25 30.12.2020 Вступило в силу требование об обязательном ПЦР-тесте для приезжающих в Турцию, которое будет действовать до 1 марта 2021 года.

09:26 30.12.2020 До 11 февраля 2021 года в Казахстане планируется завершить регистрацию вакцины против COVID-19 «Спутник V» российского производства. russian.news.cn.

09:26 30.12.2020 За истекшие сутки на территории Ирландии было выявлено 1546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба минздрава страны. Подробности в материале: В Ирландии за сутки выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом

09:33 30.12.2020 Цель новой коронавирусной инфекции заключается в том, чтобы стать эндемиком, сказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн. Читайте подробнее: Эксперт ВОЗ назвал «цель» коронавируса

09:44 30.12.2020 Представители американской фармацевтической компании Moderna подтвердили информацию о проведении переговоров с правительством Южной Кореи по поставке 40 мл доз вакцины от коронавируса. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании. Об этом: Южная Корея ведет переговоры с Moderna о поставке вакцины

09:48 30.12.2020 Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен был замечен в крупном стокгольмском торговом центре в преддверии Рождества. Глава правительства отправился за покупками, несмотря на то что он лично призывал граждан избегать ненужных походов по магазинам. Об этом сообщила газета Aftonbaldet. 20 декабря Лёвен посетил ТЦ Gallerian, расположенный в центре Стокгольма — это произошло спустя два дня после того, как правительство призвало жителей Швеции избегать посещения торговых центров и не допускать скопления людей в магазинах перед Рождеством. Согласно информации свидетеля, который связался с редакцией Aftonbladet, Лёвен вместе со своими телохранителями вошел в магазин часов Stjärnurmakarna. Как уверяет источник, в декабре премьер-министр посетил торговый центр не один раз. Об этом: Премьер-министр Швеции посетил торговый центр в разгар пандемии

09:49 30.12.2020 Вечером 29 декабря шведские средства массовой информации смогли выяснить, что незадолго до Рождества премьер-министр Швеции Стефан Лёвен посетил торговый центр Gallerian, расположенный в центре Стокгольма. Такое поведение главного политика страны уже назвали «высокомерным». В свою очередь бывший государственный эпидемиолог Швеции в 2005 — 2013 гг. Анника Линде заявила в интервью газете Expressen, что главе кабинета министров следовало «поступить как все», а именно — заказать необходимую покупку по интернету. Читайте подробнее: Экс-госэпидемиолог Швеции раскритиковала поход премьер-министра Лёвена в ТЦ

09:54 30.12.2020 За минувшие сутки на Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 243 человека. Об этом: На Украине за сутки выявили около 8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:55 30.12.2020 Вечером 29 декабря шведские средства массовой информации смогли выяснить, что незадолго до Рождества, 20 декабря, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отправился в один из самых крупных торговых центров Стокгольма Gallerian. Как написал в своей авторской статье журналист газеты Expressen Виктор Барт-Крун, политическая цена для Лёвена «может быть ужасно высокой». Читайте подробнее: Цена похода премьер-министра Швеции в ТЦ может быть высокой — Expressen

17:56 30.12.2020 Американский рынок положительно оценивает итоги праздничных продаж в потребительском секторе, новые меры правительства США по поддержке экономики, а также надеется на спад пандемии после начала массовой вакцинации от COVID-19. Об этом: Индексы Уолл-стрит снова выросли на старте торгов

18:14 30.12.2020 Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в видеообращении 30 декабря призвал богатые страны поддержать инициативу COVAX по вакцинированию в бедных странах. Подробности в материале: ВОЗ призвала собрать $4 млрд на вакцинирование от COVID-19 в бедных странах

18:25 30.12.2020 «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемическим вирусом, который… представляет собой угрозу очень низкого уровня», — заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на пресс-конференции в Женеве. Подробности в материале: В ВОЗ сообщили, что будет с коронавирусом через несколько лет

18:47 30.12.2020 Французский генетик и президент Национального союза борьбы против рака Аксель Кан раскритиковал правительство страны за отсутствие стратегии по привлечению граждан к вакцинации от вируса SARS-CoV-2. В своем интервью телеканалу Europe 1 в среду, 30 декабря, Кан обвинил правительство в недостаточной «подготовке к очень тяжелой ситуации», в которой нужно влиять на людей, «которые очень сильно сомневаются в эффективности вакцины». «Такой подход правительства, при котором оно проводит вакцинацию очень медленно, лишь убедит жителей страны в том, что оно не уверено в себе и опасность существует», — пояснил эксперт. Читайте также: Париж обвинили в непродуманной стратегии вакцинации от COVID-19

18:56 30.12.2020 У Конституционного суда Италии нет принципиальных возражений против того, чтобы прививки от коронавируса были обязательными, заявил президент суда Джанкарло Корраджо. Для этого парламент должен будет принять особый закон, пояснил он. Ранее в правительстве Италии высказывали предположения, что прививки от коронавируса должны стать обязательными по крайней мере для отдельных категорий граждан (госслужащих и особенно врачей). Подробности в материале: Конституционный суд Италии: прививки от COVID-19 могут быть обязательными

18:57 30.12.2020 Правительство Боливии подписало соглашение на поставку в страну российской вакцины «Спутник V», сообщил 30 декабря президент Боливии Луис Арсе на своей странице в Facebook. Читайте также: Боливия подписала контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»

18:59 30.12.2020 Вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer (470 тысяч доз) утром 30 декабря прибыла в Италию.Из аэропортов Милана, Бергамо, Рима и Неаполя вакцину доставят по 203 адресам — в центры всех регионов и отдельные муниципалитеты. Подробности в материале: Вторая партия вакцины Pfizer направлена в регионы Италии

19:01 30.12.2020 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 243 человека. Данная информация была опубликована 30 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 8 727 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 437 379 человек. За последние 24 часа было выявлено 8 846 новых случаев заражения. Как отмечают журналисты Aftonbladet, большой суточный показатель смертности от COVID-19 в Швеции может объясняться задержкой статистических данных, поступающих из регионов в период рождественских и новогодних праздников. Об этом: Назавно число новых жертв COVID-19 в Швеции

19:08 30.12.2020 К концу 2021 года власти Италии намерены привить от коронавируса 90% населения страны. В первые три месяца года прививки будут делать врачам, людям старше 80 лет и работникам домов престарелых (5% населения). С апреля по июнь — гражданам старше 60, представителям групп риска, сотрудникам образовательных учреждений (еще 10%). До конца сентября 2021 года предполагается довести уровень вакцинации населения до 50%, до конца года — до 90%. Об этом: Власти Италии рассчитывают за год привить 90% населения

19:17 30.12.2020 Власти Италии рассчитывают, что учащиеся средней школы с 7 января 2021 года вернутся к очному обучению, заявил журналистам премьер-министр Джузеппе Конте.Окончательное решение будет приниматься в соответствие с актуальной эпидемиологической ситуацией. Предполагается, что предельная заполняемость классов составит 50%, остальные школьники будут учиться дистанционно. Читайте подробнее: После каникул школьники Италии встретятся в усечённом составе

19:27 30.12.2020 В период предстоящих новогодних праздников в Черногории все инспекционные службы в усиленном составе будут усиленно контролировать соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса во всех городах Черногории, говорится в сообщении правительства страны. Читайте также: В Черногории усилят контроль за соблюдением санитарных мер в праздники

19:28 30.12.2020 В период с февраля по ноябрь 2020 года в Италии умерло на 84 тысячи человек больше, чем в среднем в тот же период в 2015—2019 годах, сообщили в национальной службе статистики Istat. В указанный период в Италии умерли 57 647 носителей вируса (69% от общего «превышения»). Подробности в материале: На 84 тысячи человек больше: в год эпидемии в Италии выросла смертность

19:32 30.12.2020 В ряде регионов Италии сезон распродаж начнется позже обычного. Традиционнораспродажи начинаются после Нового года, однако введенные правительством ограничения заставили продавцов пересмотреть сроки.Так, в Милане, Триесте, Турине сезон распродаж начнется только 7 января — после предполагаемого снятия части ограничений. Подробности в материале: Из-за эпидемии сезон распродаж в Италии начнется позже обычного

19:36 30.12.2020 Начало вакцинации от коронавируса в Италии не означает снятия ограничений в течение ближайшего года, с таким заявлением выступил советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.До конца 2021 года сохранится и масочный режим, и необходимость соблюдать санитарную дистанцию, и правила об использовании санитайзеров, отметил Риччарди. Вакцинация позволит снизить смертность и заболеваемость, но не отменит все ограничения сразу, подчеркнул он. Читайте также: Минздрав Италии советует не ждать отмены ограничений

19:47 30.12.2020 По данным на30 декабря, в Италии умерли 73 604человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на575 (днем ранее— на 659). Выздоровели1 445 690человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на19 960(днем ранее — на17 044). Число подтвержденных носителей выросло на16 202(днем ранее — на11 212). Об этом: Коронавирус в Италии: полмиллиона граждан встретят Новый год заражёнными

19:51 30.12.2020 Больницы Черногории заполнены более чем на 67 процентов, сообщила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович в ходе выступления перед депутатами парламента 30 декабря. Читайте подробнее: Черногорские больницы заполнены на 67% — министр

19:52 30.12.2020 47% граждан Италии готовы сообщать в правоохранительные органы о вопиющих случаях нарушения антикоронавирусных ограничений в новогодние праздники, таковы итоги исследования Ixe. Речь идет прежде всего о таких видах нарушений, как приглашение слишком большого числа гостей, «скопления» в общественных местах и слишком шумное празднование. Об этом: Половина граждан Италии готова жаловаться на нарушителей карантина

20:15 30.12.2020 В Турцию доставлена первая партия вакцины от коронавируса китайского производства, заказанная турецкой стороной у компании из КНР Sinovac Biotech Ltd.; заказ доставлен в Анкару, о чем 30 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на подтверждение со стороны министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Партия состоит от 3 млн доз вакцины; сообщается, что вакцинация начнется по завершении двухнедельных испытаний и пройдет под непосредственным контролем Главного управления общественного здравоохранения Турции. Ранее турецкий министр подчеркнул пригодность китайской вакцины для использования в Турции; согласно правительственному плану, ожидается, что в рамках первого этапа вакцинации в стране будут привиты 9 млн человек. В их число войдут медработники и представители остальных профессиональных групп, деятельность которых связана с повышенным эпидемическим риском.

20:22 30.12.2020 Специалист по иммунологии Ален Фише, осуществляющий руководство кампанией по вакцинации населения Франции от вируса SARS-CoV-2, объяснил, почему она продвигается, по мнению некоторых экспертов, недостаточно оперативно. Как сообщает France Info, в среду, 30 декабря, Фише заявил, что «вакцинация сложна и занимает много времени». «Дозы вакцины не так просто перевозить и сохранять», — добавил он. Подробности в материале: Во Франции объяснили, почему вакцинация от SARS-CoV-2 продвигается медленно

20:24 30.12.2020 Правительство Бориса Джонсона ранее уже в ускоренном порядке одобрило вакцину, разработанную американской Pfizer и немецкой BioNTech. В королевстве проведены сотни тысяч прививок. Читайте также: Британия одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca

20:44 30.12.2020 В Швейцарии 91-летний пациент дома престарелых скончался после вакцинации от коронавируса, сообщил надзорный орган по лекарственному рынку при министерстве внутренних дел страны Swissmedic. Об этом: В Швейцарии пациент дома престарелых умер после вакцинации от COVID-19

21:21 30.12.2020 Наибольшее увеличение заболеваемости пневмонией в Киргизии отмечено в Иссык-Кульской области — в 1,9 раза, в Чуйской области — в 1,3 раза и в столице республики — на 24%. Читайте также: Число умерших от пневмонии в Киргизии выросло в 2,3 раза

21:22 30.12.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 51 144 случая заражения коронавирусом. 40 987 пациентов уже здоровы. 1332 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 8 825 человек. Читайте также: В Косово за сутки выявили 234 носителя коронавируса

21:23 30.12.2020 Киргизские власти обещают перевозить авиапассажиров только при наличии оснований на въезд в Россию и справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Читайте также: Власти Киргизии просят разрешить киргизским авиакомпаниям летать в Россию

21:26 30.12.2020 Правительство Великобритании вводит жесткие ограничения «четвертого уровня» в ещё целом ряде районов Англии с 31 декабря. Ограничения вводятся из-за «второй волны» пандемии коронавируса и нового штамма SARS-CoV-2, который стремительно распространяется в королевстве. Подробности в материале: В Англии вводят жесткий карантин в новых районах

21:31 30.12.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 57 727 случаев заражения коронавирусом. 33 185 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1174 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников. Читайте также: В Албании за сутки выявили 581 носителя коронавируса

21:52 30.12.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 82 794 случая заражения. 2488 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 15 — за последние сутки. 60 706 пациентов выздоровели. Лечение проходят 19 600 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев начало снижаться. На стационарном лечении находятся 985 пациентов. Об этом: В Македонии за сутки выявили 493 носителя коронавируса

22:33 30.12.2020 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 14 444 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 3236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 44 человека скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 269 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 30 декабря. Читайте также: В Сербию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса

22:40 30.12.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 563 983 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 784 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 563 тысячи случаев заражения коронавирусом

23:00 30.12.2020 Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев отказался от российской вакцины против COVID-19, потому что данный препарат якобы является гибридным оружием РФ против его страны, вызвало негодование в интернете. Граждане оставили свои комментарии 30 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: В сети оценили объяснение отказа от российской вакцины на Украине

23:10 30.12.2020 Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что власти страны «пока не собираются» вводить новый карантин для борьбы с распространением коронавируса. В своем интервью на телеканале BFM TV в среду, 30 декабря, Атталь заявил, что, «в принципе, никогда ничего не отрицает», но добавил, что «на данном этапе очень маловероятно», что правительство Франции будет вводить такие меры, как карантин. Читайте также: Правительство Франции опровергло возможность введения нового карантина

23:28 30.12.2020 Во Франции всего за время пандемии умер 64 381 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 304 пациента. Об этом в среду, 30 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 457 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,590 млн. Читайте также: Во Франции за сутки скончались 304 пациента с COVID-19

00:18 31.12.2020 Случай со смертью пациента дома престарелых в Швейцарии, который умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech от коронавируса, вызвал бурную реакцию в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили смерть жителя Швейцарии после прививки от коронавируса

00:38 31.12.2020 Участие в вакцинации от коронавирусной инфекции принял эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Подробности в материале: Эмир Катара привился от COVID-19

00:57 31.12.2020 Экспериментальная вакцинация российским препаратом от COVID-19 «Спутник V» начинается в Гвинее в связи с поступлением в республику 60 доз этой вакцины, сообщает издание Africa Guinee со ссылкой на агентство санитарной безопасности страны (ANSS). Об этом: В Гвинеи начали пробную вакцинацию «Спутником V»

01:20 31.12.2020 В канадских провинциях Квебек и Онтарио за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава Канады. Читайте подробнее: В двух провинциях Канады выявлен рекордный рост заболеваемости COVID-19

01:45 31.12.2020 Случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили в американском штате Калифорния, заявил губернатор региона Гэвин Ньюсом в ходе беседы с главным инфекционистом США Энтони Фаучи. Читайте подробнее: В Калифорнии выявили «британский» штамм коронавируса

01:46 31.12.2020 Партию вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca от COVID-19 в количестве 100 млн доз заказали власти Великобритании, заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ходе своего выступления в парламенте страны. Об этом: Великобритания заказала 100 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19

01:58 31.12.2020 Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 7 619 200, в том числе новых — 55 649. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте. Читайте также: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 7,6 млн

02:16 31.12.2020 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1735 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 445 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 4 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 30 декабря. Читайте также: В Черногории зафиксировано 445 новых случаев заражения коронавирусом

02:16 31.12.2020 Власти Аргентины разрешили использование вакцины от компании AstraZeneca для прививок против коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает пресс-служба аргентинского национального управления по лекарствам, продуктам питания и медоборудованию. Об этом: Аргентина разрешила использовать вакцину AstraZeneca против COVID-19

02:17 31.12.2020 В мире на сегодняшний день умерло более 1,8 млн пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, 31 декабря опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики. Об этом: В мире умерли более 1,8 млн больных с COVID-19

03:19 31.12.2020 Карантинные меры, действующие в Ирландии из-за коронавируса, будут ужесточены из-за выявления на территории страны новой разновидности SARS-CoV-2, впервые зафиксированной в Великобритании. Об этом заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин в эфире телеканала RTE. Читайте также: В Ирландии ужесточают карантин из-за нового штамма коронавируса

03:26 31.12.2020 Исследования в Китае, касающиеся происхождения коронавируса, ведутся в закрытом режиме и находятся под жёстким контролем правительства, сообщило 30 декабря агентство The Associated Press. Об этом: СМИ: Китай ведёт закрытые исследования источника происхождения коронавируса

03:49 31.12.2020 В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Сингапуре за сутки выявили 27 носителей коронавируса

03:56 31.12.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч

04:23 31.12.2020 Поставка вакцины от коронавируса «Спутник V» в Алжир будет осуществляться по контракту, заключённому с российской лабораторией. Об этом 30 декабря сообщил журналистам официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер. Читайте также: В Алжире подтвердили, что приобретают российскую вакцину «Спутник V»

04:54 31.12.2020 Вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета получила разрешение на экстренное применение от властей Сальвадора. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба национального государственного управления по контролю за медикаментами. Читайте подробнее: Сальвадор разрешил использование против COVID-19 вакцины AstraZeneca

05:20 31.12.2020 Все авиапассажиры, прибывающие на территорию Канады, будут обязаны предоставить отрицательный результат теста на выявление коронавирусной инфекции, заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Канада начнет требовать от приезжающих отрицательный тест на COVID-19

05:33 31.12.2020 Президент США Дональд Трамп на неопределённый срок продлил действие подписанного в апреле меморандума, обязывающего соответствующие ведомства вводить визовые санкции против стран, которые в условиях пандемии затягивают (или вовсе отказывают) возвращение своих граждан из США. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Белого дома. Читайте также: Трамп продлил указ о санкциях для стран, не вывозящих из США своих граждан

05:45 31.12.2020 В Новой Зеландии подтвердили еще 11 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте также: В Новой Зеландии выявили еще 11 носителей коронавируса

06:19 31.12.2020 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 11 765 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава. Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили свыше 11 тысяч носителей коронавируса

06:25 31.12.2020 В министерстве иностранных дел Северной Македонии 30 декабря сообщили, что страна получит первую партию вакцины от коронавируса Pfizer в феврале 2021 года. Об этом: Вакцина Pfizer прибудет в Северную Македонию в феврале 2021 года

06:41 31.12.2020 Участие в вакцинации будет принимать канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила в новогоднем обращении, которое распространила пресс-служба правительства ФРГ. Об этом: Меркель сообщила о планах вакцинироваться от COVID-19

06:43 31.12.2020 В Швеции подтвердили еще четыре случая заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба шведского агентства по здравоохранению. Читайте подробнее: В Швеции выявили еще четырех зараженных «британским» штаммом COVID-19

07:18 31.12.2020 Премьер-министр Албании Эди Рама 30 декабря сообщил о заключении соглашения с американской фармакологической компанией Pfizer о начале вакцинации против коронавируса в январе 2021 года. На своей странице в социальной сети Twitter премьер-министр Албании осудил Европейский Союз за дискриминационное отношение к странам региона Западные Балканы по вопросу о поставках вакцины (тем не менее именно Евросоюз оказывает стране помощь в получении части вакцин в рамках механизма COVAX) и подчеркнул, что не остановится, пока не завершит поставку последней дозы вакцины в страну. Подробности в материале: Премьер-министр Албании обвинил Евросоюз в дискриминации Балкан