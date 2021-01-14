Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости
На фоне всё более увеличивающегося числа носителей коронавируса (на 29 декабря 2020 года их выявлено уже 81 260 604, прирост за сутки составил 494 820 случаев) в мире разворачивается борьба за влияние на рынок вакцин от COVID-19.
Многочисленные публикации последнего времени свидетельствуют о достаточно вызывающих примерах недобросовестной конкуренции. Особенно много «стрел» мечут в адрес России. Чего только стоят слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил действия РФ в борьбе с пандемией с деятельностью террористов.
Тем временем в больницах Великобритании сложилась критическая ситуация из-за роста числа заболевших коронавирусом: не хватает кислорода и аппаратов для неинвазивных исследований. Ранее заявлялось, что новая мутация вируса может приводить к тяжёлому течению COVID-19.
Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всем, что происходит в мире, переживающем пандемию коронавируса.
Читайте также: Захарова ответила на обвинения Борреля в адрес России и ее вакцин
Джо Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в Соединённых Штатах отстают от необходимых.
Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции с $600 до $2 тыс.
В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, против выступили 134. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената.
Ранее с идеей увеличить выплаты до $2 тыс. выступил президент США Дональд Трамп. Он назвал предусмотренные в законопроекте о мерах поддержки населения и экономики страны выплаты в $600 «нелепо низкими» и заявил, что не подпишет документ, если в него не внесут изменения.
Цитата канала «Экономика».
Отказ властей Украины от российской вакцины против коронавируса является спланированным уничтожением народа, заявил депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — сказал Рабинович.
Он призвал не политизировать ситуацию с вакциной. «Если сумели достать в России — пожалуйста, сумели еще где-то — тоже пожалуйста», — отметил депутат.
Цитата канала «Экономика».
Казахстанцев, зараженных коронавирусом, не лишат права голоса. К тем, кто находится на самоизоляции, с урнами придут прямо домой. Чтобы члены избиркома не подхватили инфекцию, у них будет специальная экипировка. А вот избиратели, которые находятся в больницах, смогут проголосовать там же.
Цитата канала «Выборы».
За последние сутки во Франции было выявлено свыше 11,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 11,3 тыс. новых носителей коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в скором времени объявит о партнёрстве с китайским производителем вакцины от COVID-19, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Читайте также: В РФПИ намерены заключить партнёрство с китайским производителем вакцин
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 58,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 58,7 тыс. носителей SARS-CoV-2
Большинство депутатов парламента Грузии 29 декабря проголосовали за утверждение разработанного правительством государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Читайте подробнее: Парламент Грузии утвердил государственный бюджет — 2021
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 11 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
87% граждан Южной Кореи намерены пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea и организацию WIN World Survey.
Читайте подробнее: 87% граждан Южной Кореи намерены пройти вакцинацию от COVID-19 — опрос
Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заразился коронавирусом. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба центра на странице организации в соцсети Facebook.
112 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 29 декабря. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии за сутки выявили более 110 носителей коронавируса
«Британский» штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо, однако мужчина не ездил в путешествия — власти.
В одном из ночных клубов польского Гданьска планировали устроить вечеринку «Специальный рождественский тренинг», несмотря на запрет на подобные мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Организаторы оштрафованы на 30 тысяч злотых. Об этом передает Polskie Radio 24.
Подробности в материале: В Польше оштрафовали организаторов вечеринки в ночном клубе
На сегодняшний день в Марокко общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 435,1 тысячи. Об этом 30 декабря сообщает минздрав страны.
Подробности в материале: В Марокко число выявленных носителей коронавируса превысило 435 тыс
Поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Венесуэлу могут начаться в январе 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Подробности в материале: В РФПИ назвали сроки поставки в Венесуэлу первой партии «Спутник V»
Большинство депутатов парламента Грузии 29 декабря проголосовали за продление на полгода поправок в законе «Об общественном здравоохранении», которые дают право правительству страны вводить карантинные ограничения без режима чрезвычайного положения и согласования с парламентом. Об этом сообщает «Общественное телевидение».
Читайте также: В Грузии продлили действие поправок об общественном здравоохранении
Собрания и перемещение людей в Южной Корее в конце текущего года и начале 2021 года могут способствовать росту числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Чон Сэ Гюн.
Читайте подробнее: В Южной Корее назвали причину возможного роста числа пациентов с COVID-19
Число выявленных случаев заболевания в мире достигло почти 82 млн, скончались 1,79 млн человек и почти 46,35 млн пациентов выздоровели — данные Университета Джонса Хопкинса.
Число летальных исходов от COVID-19 за сутки в Германии впервые превысило одну тысячу.
Испания будет вести список тех, кто откажется от вакцины от коронавируса. В Минздраве уточнили, что вакцинация добровольная, но список отказавшихся от прививки будет передан другим странам ЕС.
С 30 декабря всем прибывающим в Бразилию, в том числе гражданам страны, потребуется отрицательный результат теста на коронавирус — RT.
Бразильский партнёр РФПИ Uniao Quimica обратился за разрешением на испытания вакцины «Спутник V» в стране.
Мадуро анонсировал поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу в I квартале 2021 года.
В Ирландии зафиксировали рекордные 1546 случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Вступило в силу требование об обязательном ПЦР-тесте для приезжающих в Турцию, которое будет действовать до 1 марта 2021 года.
За истекшие сутки на территории Ирландии было выявлено 1546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба минздрава страны.
Подробности в материале: В Ирландии за сутки выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом
Цель новой коронавирусной инфекции заключается в том, чтобы стать эндемиком, сказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн.
Читайте подробнее: Эксперт ВОЗ назвал «цель» коронавируса
Представители американской фармацевтической компании Moderna подтвердили информацию о проведении переговоров с правительством Южной Кореи по поставке 40 мл доз вакцины от коронавируса. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Об этом: Южная Корея ведет переговоры с Moderna о поставке вакцины
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен был замечен в крупном стокгольмском торговом центре в преддверии Рождества. Глава правительства отправился за покупками, несмотря на то что он лично призывал граждан избегать ненужных походов по магазинам. Об этом сообщила газета Aftonbaldet.
20 декабря Лёвен посетил ТЦ Gallerian, расположенный в центре Стокгольма — это произошло спустя два дня после того, как правительство призвало жителей Швеции избегать посещения торговых центров и не допускать скопления людей в магазинах перед Рождеством.
Согласно информации свидетеля, который связался с редакцией Aftonbladet, Лёвен вместе со своими телохранителями вошел в магазин часов Stjärnurmakarna. Как уверяет источник, в декабре премьер-министр посетил торговый центр не один раз.
Об этом: Премьер-министр Швеции посетил торговый центр в разгар пандемии
Вечером 29 декабря шведские средства массовой информации смогли выяснить, что незадолго до Рождества премьер-министр Швеции Стефан Лёвен посетил торговый центр Gallerian, расположенный в центре Стокгольма. Такое поведение главного политика страны уже назвали «высокомерным». В свою очередь бывший государственный эпидемиолог Швеции в 2005 — 2013 гг. Анника Линде заявила в интервью газете Expressen, что главе кабинета министров следовало «поступить как все», а именно — заказать необходимую покупку по интернету.
Читайте подробнее: Экс-госэпидемиолог Швеции раскритиковала поход премьер-министра Лёвена в ТЦ
За минувшие сутки на Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 243 человека.
Об этом: На Украине за сутки выявили около 8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Вечером 29 декабря шведские средства массовой информации смогли выяснить, что незадолго до Рождества, 20 декабря, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отправился в один из самых крупных торговых центров Стокгольма Gallerian. Как написал в своей авторской статье журналист газеты Expressen Виктор Барт-Крун, политическая цена для Лёвена «может быть ужасно высокой».
Читайте подробнее: Цена похода премьер-министра Швеции в ТЦ может быть высокой — Expressen
Нижняя палата парламента Словении утвердила «Седьмой антикоронавирусный закон», включающий в себя ряд прямых выплат населению:
Цитата dimsmirnov175.
Все вылетающие в Бразилию пассажиры должны будут иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию. Вступающее в силу с 30 декабря требование распространяется на всех, кто прибывает в страну по воздуху, включая экипажи самолётов и граждан Бразилии.
Подробности в материале: В Бразилии намерены требовать у туристов справку о тестировании на COVID-19
Цель коронавируса заключается в том, чтобы стать эндемиком. Ее назвал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн, передает The Guardian.
Вероятнее всего, SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека, предрек специалист.
Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета.
За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 20,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 20,5 тыс. новых носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток выявили 1738 случаев заражения коронавирусом в ходе 14 192 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 30 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1700 носителей коронавируса
Эффективность инактивированной вакцины от COVID-19, разработанной китайской компанией Sinopharm, составила 79,34%. Об этом говорится в сообщении Beijing Institute of Biological Products (входит в Sinopharm).
Подробности в материале: Китайская Sinopharm оценила эффективность своей вакцины от COVID-19
Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в США недостаточны, обстановка с заболеваемостью COVID-19 может не улучшиться до марта, считает кандидат в президенты США Джозеф Байден. Об этом он заявил во время выступления в штате Делавэр.
Администрация действующего президента Дональда Трампа «далеко отстала» от необходимых темпов, уверен политик.
Читайте также: Байден раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в США
Сотрудники медицинских лабораторий Кении присоединились к забастовке медсестер.
Читайте также: В Кении лаборанты присоединились к забастовке медсестёр
Пандемия коронавируса ускорит тенденции снижения рождаемости и старения общества в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи (ЦБ).
Читайте подробнее: Пандемия окажет негативное влияние на рождаемость в Южной Корее — ЦБ
В Южной Корее выявили ещё два случая заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Об этом: В Южной Корее выявили ещё два случая заражения новым штаммом SARS-CoV-2
2900 людям было отказано во въезде в Швецию с территории Дании после ужесточения шведским правительством порядка осуществления международного сообщения после 22 декабря. Подавляющее большинство лиц, пытающихся въехать на территорию Швеции, было остановлено на Эресуннском мосту, связывающим территории двух стран. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Как отмечают журналисты, в течение первой недели порядка 200 человек ежедневно получают отказ во въезде в Швецию через Эресуннский пролив. Иногда на мосту выстраиваются длинные очереди из автомобилей.
«Мы призываем всех граждан не пытаться попасть в Швецию, если в этом нет необходимости. Нагрузка на пограничный контроль высока, и вы рискуете простоять в очереди в течение значительного времени только для того, чтобы услышать печальную новость о том, что вам нужно разворачиваться и уезжать», — заявил представитель полиции Андерс Виберг, ответственный за осуществление пограничного контроля в полицейском регионе «Юг».
Об этом: Угроза SARS-CoV-2: из Дании в Швецию не пропустили 2900 человек
На Тайване впервые выявили новый штамм коронавируса из Великобритании.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 декабря 2020 года выявлено 81 974 725 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 714 121 случай.
В феврале ожидается начало следующего этапа вакцинации населения Швеции от COVID-19. В приоритетные группы будут включены граждане старше 70 лет, лица c ограниченными возможностями, а также медицинский персонал. Вакцинация данных групп начнется параллельно. Об этом со ссылкой на заявление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Вакцинация от COVID-19 в Швеции стартовала 27 декабря. Как отмечают в Агентстве общественного здравоохранения, первый этап иммунизации проходит успешно.
Об этом: Госэпидемиолог Швеции: второй этап вакцинации начнется в феврале 2021 года
Вечером 29 декабря в шведских средствах массовой информации появилась шокирующая новость — в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции премьер-министр Стефан Лёвен посещал торговый центр столицы Gallerian. Такой неосмотрительный шаг со стороны премьер-министра, призывавшего всех жителей Швеции оставаться дома и избегать рождественского шоппинга, вызывал однозначную реакцию политологов — Стефан Лёвен совершил ошибку. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
По словам политолога из Университета Сёдертёрна Марьи Лемне, данный поступок Лёвена грозит серьезными последствиями.
Подробности в материале: Политолог о походе премьер-министра Швеции в ТЦ: «Крайне удивлена»
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 22 459 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Подробности в материале: В Германии за сутки выявили свыше 22,4 тыс. носителей коронавируса
Возможность электронной регистрации лиц, получивших прививку от коронавируса SARS-CoV-2, изучают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил официальный представитель организации Тарик Язаревич.
«ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о вакцинации можно осуществлять электронным путём», — сказал Язаревич ТАСС.
Читайте также: ВОЗ изучает способы электронного учета вакцинируемых от COVID-19
Согласно данным последнего опроса Novus, 71% населения Швеции положительно относятся к перспективе привиться от COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Как отмечают журналисты, приводя данные прошлых опросов, в августе только 36% шведов положительно восприняли идею поучаствовать в вакцинации. Эта цифра постепенно увеличивалась с 46% в ноябре до 71% в декабре.
Подробности в материале: 71% жителей Швеции положительно оценивают вакцинацию от COVID-19 — опрос
Главным обстоятельством является не то, способствовал ли премьер-министр Швеции Стефан Лёвен распространению коронавирусной инфекции или нет. Как подчеркнул в своей авторской статье ведущий политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, важно совершенно другое, а именно то, что Лёвен, похоже, сам не придает значение своим призывам к гражданам Швеции проявлять предусмотрительность в период пандемии.
«Это подрывает как авторитет, так и доверие», — констатирует Кнутсон.
Читайте также: SVT: премьер-министр Швеции «подрывает» доверие жителей страны
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в южном лене Швеции Сконе администрация региона приняла решение привести в действие антикризисное соглашение с работодателем в сфере медицинских услуг Sobona. Данная антикризисная мера позволит больницам и госпиталям повысить рабочую норму медперсонала реанимаций до 48 часов в неделю. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Напомним, что ранее антикризисное соглашение с работодателями привели в действие три лена: Стокгольм, Вестра-Гёталанд и Евлеборг. Согласно норме закона, при активации антикризисного соглашения, администрации медучреждений уполномочиваются продлевать продолжительность трудовой недели, однако заработная плата врачей и медсестер также увеличивается.
Читайте также: Эпидемиологическая ситуация в Сконе ухудшается — SVT Nyheter
Великобритания стала первым государством, зарегистрировавшим антикоронавирусную вакцину от AstraZeneca и Оксфордского университета. Сообщение об этом опубликовал 30 декабря британский минздрав.
«Эксперты агентства пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности», — говорится в сообщении.
Об этом: Власти Британии первыми одобрили вакцину AstraZeneca от COVID-19
В Монголии зафиксирован первый летальный исход из-за коронавируса — агентство Синьхуа.
Научный совет при правительстве Франции сообщил о возможности «очередного неконтролируемого роста» количества случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в январе 2020 года. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Reuters.
«Хотя меры, предпринятые Министерством здравоохранения в октябре 2020 года (карантин, комендантский час и другие), существенно замедлили распространение вируса SARS-CoV-2, нам приходится констатировать ухудшение эпидемиологической ситуации в декабре», — говорится в коммюнике.
«Возможно, в конце года произойдет резкий скачок заболеваемости, в частности из-за праздников, когда происходит много дружеских и семейных встреч», — уточняют авторы документа.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны пока не собирается ужесточать меры по борьбе с пандемией SARS-CoV-2, но готово продлить комендантский час в тех регионах, где вирус распространяется особенно быстро.
Об этом: Во Франции опасаются «неконтролируемого роста» случаев заражения SARS-CoV-2
В Индонезию доставят 1,8 миллиона доз китайской вакцины Sinovac против коронавируса, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезию доставят 1,8 млн доз китайской вакцины
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны пока не собирается ужесточать меры по борьбе с пандемией SARS-CoV-2, но готово продлить комендантский час в тех регионах, где вирус распространяется особенно быстро.
В своем интервью телеканалу France 2 в среду, 30 декабря, министр заявил, что правительство «пока что отвергает идею возобновления карантина, как общенационального, так и локального».
«Вместо этого мы хотели бы предложить продлить комендантский час, чтобы он начинался не в 20:00, как сейчас, а в 18:00 на территориях, где это окажется необходимым», — добавил Веран.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 11 395 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,574 млн.
Читайте подробнее: Глава минздрава Франции объявил о возможном продлении комендантского часа
Американская прокуратура выступила против досрочного освобождения Ярошенко из-за пандемии.
Ранее защита российского лётчика попросила об этом федеральный суд США. В документе говорилось, что россиянин страдает от ряда заболеваний, в связи с чем инфицирование коронавирусом «фактически будет означать его смерть».
В документе прокуратуры говорится, что зафиксированные у Ярошенко заболевания якобы не повышают риск умереть при инфицировании коронавирусом. В ведомстве добавили, что Федеральное бюро тюрем США ранее «достигло успеха в ограничении распространения коронавируса в большей части его учреждений», сообщает ТАСС.
При этом, согласно данным, опубликованным на сайте бюро, в пенитенциарном учреждении в Данбери не менее 29 заключённых были инфицированы коронавирусом.
До 30 марта 2021 года границы Монголии будут закрыты, запрет не касается спецрейсов и транспортировки грузов.
Читайте также: В Монголии до 30 марта 2021 года будут закрыты границы
Россия расширяет стоп-лист в отношении Великобритании — МИД РФ.
Власти Индонезии подтвердили за сутки 8002 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Об этом: В Индонезии за сутки выявили более 8000 носителей коронавируса
Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози объявил о начале в городе вакцинации от вируса SARS-CoV-2 раньше запланированного времени. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Le Figaro.
«Сегодня в Ницце мы начинаем кампанию по вакцинации раньше положенного графика… У каждого города есть своя специфика. У нас есть граница с Монако, с Италией, в наш аэропорт ежедневно прилетают 20 рейсов… Все это привело к быстрому распространению коронавируса», — заявил Эстрози.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны пока не собирается ужесточать меры по борьбе с пандемией SARS-CoV-2, но готово продлить комендантский час в тех регионах, где вирус распространяется особенно быстро.
Читайте также: Во французской Ницце началась вакцинация от коронавируса
Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 525 штрафов за нарушения ограничений по профилактике пандемии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Об этом: В Грузии за сутки оштрафовали более 500 человек из-за пандемии
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 декабря поздравили друг друга с Новым годом и обсудили по телефону совместные усилия по борьбе с эпидемией коронавируса, передаёт пресс-служба Кремля.
Об этом: Путин и Токаев поздравили друг друга с Новым годом и обсудили коронавирус
За минувшие сутки в Кении выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Кении за сутки выявили 147 носителей коронавируса
Министерство обороны Южной Кореи разрешило южнокорейцам, работающим на военных базах США в Южной Корее, принять участие в программе вакцинации американского воинского контингента. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.
Подробности в материале: Сотрудники баз США в Южной Корее примут участие в программе вакцинации
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в январе 2021 года вакцину от вируса SARS-Cov — 2 смогут получить «работники здравоохранения со стажем более 50 лет» и другие группы населения.
Как сообщает Le Figaro в среду, 30 декабря, глава министерства здравоохранения Франции подтвердил, что в январе 2021 года вакцинацию от коронавируса смогут пройти «работники здравоохранения со стажем более 50 лет и те, кто страдают от заболеваний, представляющих существенный риск».
«Потом настанет время остального населения», — добавил Веран.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози объявил о начале в городе вакцинации от COVID-19 раньше запланированного времени.
Читайте подробнее: Во Франции рассказали, кто получит вакцину от COVID-19 в январе 2021 года
У медбрата из Сан-Диего обнаружили коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer. 45-летний мужчина сдал положительный тест на COVID-19 через восемь дней после прививки, сообщает телеканал ABC 10News.
Вакцинировался он 18 декабря. Медик рассказал телеканалу, что после укола болела рука, но других побочных эффектов не было. Через шесть дней мужчина почувствовал себя плохо: появился озноб, боли в мышцах и суставах. После Рождества он сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.
Специалист по инфекционным заболеваниям Кристиан Рамерс заявил, что в этом нет ничего необычного — мужчина мог инфицироваться до прививки. Однако, по его словам, это могло произойти и после вакцинации, так как защита от COVID-19 вырабатывается примерно через 10—14 дней. Цитата RT.
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили ещё два случая заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин попросил общественность ограничить мобильность во время новогодних праздников, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: Минздрав Индонезии призвал жителей оставаться дома в течение 10 дней
В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5764 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 2413 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 36 человек скончались. 203 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 29 декабря.
Об этом: В Словении за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сейчас на нефть влияет самый важный параметр — это возможные локдауны в связи с мутацией коронавируса. Данный параметр будет достаточно долго влиять на рынок. Безусловно, ожидать сильного падения стоимости сырья в связи с этим параметром не приходится.
Читайте также: Возможные локдауны определят цены на нефть
Общеобразовательные учреждения в столице Киргизии начнут открывать поэтапно с 15 января 2021 года. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то все школы и детсады откроются уже до 1 февраля.
Подробности в материале: Мэрия столицы Киргизии уточнила, когда возобновят работу школы и детсады
Вакцинация населения с использованием российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет проведена в Приднестровье. Об этом 30 декабря сообщил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, его слова приводит пресс-служба приднестровского лидера.
Читайте подробнее: Жителей Приднестровья вакцинируют от коронавируса препаратом «Спутник V»
У России нет необходимости продвигать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на рынок Европейского союза. Такая задача перед Москвой не стоит. Об этом 30 декабря заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Читайте подробнее: Постпред РФ при ЕС: Россия не рассматривает вакцину как источник прибыли
На территории Монголии впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции была зарегистрирована первая смерть от COVID-19. Об этом 30 декабря сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны.
Подробности в материале: В Монголии сообщили о первом скончавшемся от COVID-19 пациенте
30 декабря правительство Великобритании одобрило для экстренного использования вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. В свою очередь государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что применение вакцины на территории Соединенного Королевства даст «определенный опыт» использования препарата на территории Евросоюза. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции прокомментировали одобрение вакцины AstraZeneca в Британии
Текущая неделя началась для шведской политики с крупных разоблачений — в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции министр юстиции Морган Йоханссон отправился в торговый центр за рождественским подарком для своих родителей. Однако вскоре выяснилось, что его непосредственный начальник, премьер-министр Стефан Лёвен, неоднократно посещал один из крупных стокгольмских торговых центров. Журналисты SVT Nyheter решили связаться со всеми лидерами парламентских партий и узнать, посещали ли они какие-либо торговые центры или магазины в течение рождественских распродаж.
Читайте подробнее: SVT: как в Швеции лидеры партий готовились к Рождеству в разгар пандемии?
Первая партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в Сербию.
Генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон побывал на Канарских островах перед Рождеством. Как подчеркивают журналисты Expressen, это произошло несмотря на то, что правительство Швеции так же, как и ведомство Элиассона, настоятельно советует гражданам избегать ненужных поездок в разгар пандемии коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Шведский чиновник побывал на Канарах в разгар пандемии — Expressen
За истекшие сутки в Польше было выявлено свыше 12 955 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее число превысило 1,281 млн. Об этом 30 декабря сообщает польское агентство РАР со ссылкой на минздрав страны.
Об этом: Общее число выявленных носителей коронавируса в Польше превысило 1,28 млн
Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac.
В Сербию поступила первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 30 декабря сообщает агентство Танюг.
Читайте также: В Сербию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что он намерен привиться от коронавирусной инфекции. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам года, которую транслировал телеканал Rai News 24.
Читайте также: Премьер-министр Италии заявил, что готов пройти вакцинацию от коронавируса
В ходе пресс-конференции представителей администрации шведского лена Сконе чиновники открыто заявили, что уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе настолько велик, что Сконе можно признать самым пострадавшим леном Швеции от пандемии с точки зрения госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
«Ситуация в сфере здравоохранения очень, очень напряженная. Вакцина от COVID-19 — самое большое и самое важное событие этого года», — заявил региональный директор Альф Йонссон.
Об этом: Власти шведского Сконе: ситуация в сфере здравоохранения очень напряженная
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 201 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: В США за сутки выявили свыше 201 тыс. носителей коронавируса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству DPA заявил, что Североатлантический альянс благодаря опыту, связанному с пандемией коронавируса, «лучше подготовится к возможным атакам биологического оружия в будущем».
"Пандемия коронавируса показывает, какие разрушительные последствия может иметь применение биологического оружия. Коронавирус, конечно, возник не в лаборатории, это не биологическое оружие, но он показывает те опасности, которые будут существовать, если кто-то применит биологическое оружие», — указал Столтенберг.
Подробности в материале: В НАТО готовятся к возможным атакам с помощью биологического оружия
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил в своем обращении за день до Нового года, что у мира теперь есть «серьезный шанс» переломить эпидемию благодаря массовой вакцинации от COVID-19.
Читайте подробнее: Эпидемия коронавируса началась ровно год назад — ВОЗ
У премьер-министра Абхазии Александра Анкваба подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщили 30 декабря в его пресс-службе.
Читайте также: Премьер-министр Абхазии заразился коронавирусом
В ходе своего концерта напротив парижского музея Лувр французский диджей и продюсер Дэвид Гетта призвал жителей страны пройти вакцинацию от вируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Reuters.
После концерта, который транслировался онлайн в социальных сетях, Гетта заявил в интервью Reuters, что сам «собирается вакцинироваться» и «надеется, что другие люди поступят так же», потому что «не понимает, как можно выйти из этого кризиса по-другому».
Читайте также: Диджей Дэвид Гетта призвал жителей Франции пройти вакцинацию от COVID-19
Американский рынок положительно оценивает итоги праздничных продаж в потребительском секторе, новые меры правительства США по поддержке экономики, а также надеется на спад пандемии после начала массовой вакцинации от COVID-19.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в видеообращении 30 декабря призвал богатые страны поддержать инициативу COVAX по вакцинированию в бедных странах.
Подробности в материале: ВОЗ призвала собрать $4 млрд на вакцинирование от COVID-19 в бедных странах
«Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемическим вирусом, который… представляет собой угрозу очень низкого уровня», — заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на пресс-конференции в Женеве.
Подробности в материале: В ВОЗ сообщили, что будет с коронавирусом через несколько лет
Французский генетик и президент Национального союза борьбы против рака Аксель Кан раскритиковал правительство страны за отсутствие стратегии по привлечению граждан к вакцинации от вируса SARS-CoV-2.
В своем интервью телеканалу Europe 1 в среду, 30 декабря, Кан обвинил правительство в недостаточной «подготовке к очень тяжелой ситуации», в которой нужно влиять на людей, «которые очень сильно сомневаются в эффективности вакцины».
«Такой подход правительства, при котором оно проводит вакцинацию очень медленно, лишь убедит жителей страны в том, что оно не уверено в себе и опасность существует», — пояснил эксперт.
Читайте также: Париж обвинили в непродуманной стратегии вакцинации от COVID-19
У Конституционного суда Италии нет принципиальных возражений против того, чтобы прививки от коронавируса были обязательными, заявил президент суда Джанкарло Корраджо.
Для этого парламент должен будет принять особый закон, пояснил он.
Ранее в правительстве Италии высказывали предположения, что прививки от коронавируса должны стать обязательными по крайней мере для отдельных категорий граждан (госслужащих и особенно врачей).
Подробности в материале: Конституционный суд Италии: прививки от COVID-19 могут быть обязательными
Правительство Боливии подписало соглашение на поставку в страну российской вакцины «Спутник V», сообщил 30 декабря президент Боливии Луис Арсе на своей странице в Facebook.
Читайте также: Боливия подписала контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»
Вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer (470 тысяч доз) утром 30 декабря прибыла в Италию.Из аэропортов Милана, Бергамо, Рима и Неаполя вакцину доставят по 203 адресам — в центры всех регионов и отдельные муниципалитеты.
Подробности в материале: Вторая партия вакцины Pfizer направлена в регионы Италии
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 243 человека. Данная информация была опубликована 30 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 8 727 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 437 379 человек. За последние 24 часа было выявлено 8 846 новых случаев заражения.
Как отмечают журналисты Aftonbladet, большой суточный показатель смертности от COVID-19 в Швеции может объясняться задержкой статистических данных, поступающих из регионов в период рождественских и новогодних праздников.
К концу 2021 года власти Италии намерены привить от коронавируса 90% населения страны. В первые три месяца года прививки будут делать врачам, людям старше 80 лет и работникам домов престарелых (5% населения). С апреля по июнь — гражданам старше 60, представителям групп риска, сотрудникам образовательных учреждений (еще 10%). До конца сентября 2021 года предполагается довести уровень вакцинации населения до 50%, до конца года — до 90%.
Об этом: Власти Италии рассчитывают за год привить 90% населения
Власти Италии рассчитывают, что учащиеся средней школы с 7 января 2021 года вернутся к очному обучению, заявил журналистам премьер-министр Джузеппе Конте.Окончательное решение будет приниматься в соответствие с актуальной эпидемиологической ситуацией. Предполагается, что предельная заполняемость классов составит 50%, остальные школьники будут учиться дистанционно.
Читайте подробнее: После каникул школьники Италии встретятся в усечённом составе
В период предстоящих новогодних праздников в Черногории все инспекционные службы в усиленном составе будут усиленно контролировать соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса во всех городах Черногории, говорится в сообщении правительства страны.
Читайте также: В Черногории усилят контроль за соблюдением санитарных мер в праздники
В период с февраля по ноябрь 2020 года в Италии умерло на 84 тысячи человек больше, чем в среднем в тот же период в 2015—2019 годах, сообщили в национальной службе статистики Istat. В указанный период в Италии умерли 57 647 носителей вируса (69% от общего «превышения»).
Подробности в материале: На 84 тысячи человек больше: в год эпидемии в Италии выросла смертность
В ряде регионов Италии сезон распродаж начнется позже обычного. Традиционнораспродажи начинаются после Нового года, однако введенные правительством ограничения заставили продавцов пересмотреть сроки.Так, в Милане, Триесте, Турине сезон распродаж начнется только 7 января — после предполагаемого снятия части ограничений.
Подробности в материале: Из-за эпидемии сезон распродаж в Италии начнется позже обычного
Начало вакцинации от коронавируса в Италии не означает снятия ограничений в течение ближайшего года, с таким заявлением выступил советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.До конца 2021 года сохранится и масочный режим, и необходимость соблюдать санитарную дистанцию, и правила об использовании санитайзеров, отметил Риччарди. Вакцинация позволит снизить смертность и заболеваемость, но не отменит все ограничения сразу, подчеркнул он.
Читайте также: Минздрав Италии советует не ждать отмены ограничений
По данным на30 декабря, в Италии умерли 73 604человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на575 (днем ранее— на 659).
Выздоровели1 445 690человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на19 960(днем ранее — на17 044).
Число подтвержденных носителей выросло на16 202(днем ранее — на11 212).
Об этом: Коронавирус в Италии: полмиллиона граждан встретят Новый год заражёнными
Больницы Черногории заполнены более чем на 67 процентов, сообщила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович в ходе выступления перед депутатами парламента 30 декабря.
Читайте подробнее: Черногорские больницы заполнены на 67% — министр
47% граждан Италии готовы сообщать в правоохранительные органы о вопиющих случаях нарушения антикоронавирусных ограничений в новогодние праздники, таковы итоги исследования Ixe. Речь идет прежде всего о таких видах нарушений, как приглашение слишком большого числа гостей, «скопления» в общественных местах и слишком шумное празднование.
Об этом: Половина граждан Италии готова жаловаться на нарушителей карантина
В Турцию доставлена первая партия вакцины от коронавируса китайского производства, заказанная турецкой стороной у компании из КНР Sinovac Biotech Ltd.; заказ доставлен в Анкару, о чем 30 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на подтверждение со стороны министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.
Партия состоит от 3 млн доз вакцины; сообщается, что вакцинация начнется по завершении двухнедельных испытаний и пройдет под непосредственным контролем Главного управления общественного здравоохранения Турции. Ранее турецкий министр подчеркнул пригодность китайской вакцины для использования в Турции; согласно правительственному плану, ожидается, что в рамках первого этапа вакцинации в стране будут привиты 9 млн человек. В их число войдут медработники и представители остальных профессиональных групп, деятельность которых связана с повышенным эпидемическим риском.
Специалист по иммунологии Ален Фише, осуществляющий руководство кампанией по вакцинации населения Франции от вируса SARS-CoV-2, объяснил, почему она продвигается, по мнению некоторых экспертов, недостаточно оперативно.
Как сообщает France Info, в среду, 30 декабря, Фише заявил, что «вакцинация сложна и занимает много времени». «Дозы вакцины не так просто перевозить и сохранять», — добавил он.
Подробности в материале: Во Франции объяснили, почему вакцинация от SARS-CoV-2 продвигается медленно
Правительство Бориса Джонсона ранее уже в ускоренном порядке одобрило вакцину, разработанную американской Pfizer и немецкой BioNTech. В королевстве проведены сотни тысяч прививок.
Читайте также: Британия одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca
В Швейцарии 91-летний пациент дома престарелых скончался после вакцинации от коронавируса, сообщил надзорный орган по лекарственному рынку при министерстве внутренних дел страны Swissmedic.
Об этом: В Швейцарии пациент дома престарелых умер после вакцинации от COVID-19
Наибольшее увеличение заболеваемости пневмонией в Киргизии отмечено в Иссык-Кульской области — в 1,9 раза, в Чуйской области — в 1,3 раза и в столице республики — на 24%.
Читайте также: Число умерших от пневмонии в Киргизии выросло в 2,3 раза
По официальным данным, всего в Косово выявлено 51 144 случая заражения коронавирусом. 40 987 пациентов уже здоровы. 1332 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 8 825 человек.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 234 носителя коронавируса
Киргизские власти обещают перевозить авиапассажиров только при наличии оснований на въезд в Россию и справки об отсутствии коронавирусной инфекции.
Читайте также: Власти Киргизии просят разрешить киргизским авиакомпаниям летать в Россию
Правительство Великобритании вводит жесткие ограничения «четвертого уровня» в ещё целом ряде районов Англии с 31 декабря. Ограничения вводятся из-за «второй волны» пандемии коронавируса и нового штамма SARS-CoV-2, который стремительно распространяется в королевстве.
Подробности в материале: В Англии вводят жесткий карантин в новых районах
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 57 727 случаев заражения коронавирусом. 33 185 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1174 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 581 носителя коронавируса
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 82 794 случая заражения. 2488 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 15 — за последние сутки. 60 706 пациентов выздоровели. Лечение проходят 19 600 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев начало снижаться. На стационарном лечении находятся 985 пациентов.
Об этом: В Македонии за сутки выявили 493 носителя коронавируса
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 14 444 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 3236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 44 человека скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 269 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 30 декабря.
Читайте также: В Сербию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса
В мире за последние сутки зафиксировано 563 983 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 784 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 563 тысячи случаев заражения коронавирусом
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев отказался от российской вакцины против COVID-19, потому что данный препарат якобы является гибридным оружием РФ против его страны, вызвало негодование в интернете. Граждане оставили свои комментарии 30 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: В сети оценили объяснение отказа от российской вакцины на Украине
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что власти страны «пока не собираются» вводить новый карантин для борьбы с распространением коронавируса.
В своем интервью на телеканале BFM TV в среду, 30 декабря, Атталь заявил, что, «в принципе, никогда ничего не отрицает», но добавил, что «на данном этапе очень маловероятно», что правительство Франции будет вводить такие меры, как карантин.
Читайте также: Правительство Франции опровергло возможность введения нового карантина
Во Франции всего за время пандемии умер 64 381 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 304 пациента. Об этом в среду, 30 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 457 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,590 млн.
Читайте также: Во Франции за сутки скончались 304 пациента с COVID-19
Случай со смертью пациента дома престарелых в Швейцарии, который умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech от коронавируса, вызвал бурную реакцию в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети обсудили смерть жителя Швейцарии после прививки от коронавируса
Участие в вакцинации от коронавирусной инфекции принял эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Подробности в материале: Эмир Катара привился от COVID-19
Экспериментальная вакцинация российским препаратом от COVID-19 «Спутник V» начинается в Гвинее в связи с поступлением в республику 60 доз этой вакцины, сообщает издание Africa Guinee со ссылкой на агентство санитарной безопасности страны (ANSS).
В канадских провинциях Квебек и Онтарио за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава Канады.
Читайте подробнее: В двух провинциях Канады выявлен рекордный рост заболеваемости COVID-19
Случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили в американском штате Калифорния, заявил губернатор региона Гэвин Ньюсом в ходе беседы с главным инфекционистом США Энтони Фаучи.
Читайте подробнее: В Калифорнии выявили «британский» штамм коронавируса
Партию вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca от COVID-19 в количестве 100 млн доз заказали власти Великобритании, заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ходе своего выступления в парламенте страны.
Об этом: Великобритания заказала 100 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19
Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 7 619 200, в том числе новых — 55 649. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.
Читайте также: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 7,6 млн
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1735 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 445 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 4 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 30 декабря.
Читайте также: В Черногории зафиксировано 445 новых случаев заражения коронавирусом
Власти Аргентины разрешили использование вакцины от компании AstraZeneca для прививок против коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает пресс-служба аргентинского национального управления по лекарствам, продуктам питания и медоборудованию.
Об этом: Аргентина разрешила использовать вакцину AstraZeneca против COVID-19
В мире на сегодняшний день умерло более 1,8 млн пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, 31 декабря опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.
Карантинные меры, действующие в Ирландии из-за коронавируса, будут ужесточены из-за выявления на территории страны новой разновидности SARS-CoV-2, впервые зафиксированной в Великобритании. Об этом заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин в эфире телеканала RTE.
Читайте также: В Ирландии ужесточают карантин из-за нового штамма коронавируса
Исследования в Китае, касающиеся происхождения коронавируса, ведутся в закрытом режиме и находятся под жёстким контролем правительства, сообщило 30 декабря агентство The Associated Press.
Об этом: СМИ: Китай ведёт закрытые исследования источника происхождения коронавируса
В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Сингапуре за сутки выявили 27 носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч
Поставка вакцины от коронавируса «Спутник V» в Алжир будет осуществляться по контракту, заключённому с российской лабораторией. Об этом 30 декабря сообщил журналистам официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер.
Читайте также: В Алжире подтвердили, что приобретают российскую вакцину «Спутник V»
Вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета получила разрешение на экстренное применение от властей Сальвадора. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба национального государственного управления по контролю за медикаментами.
Читайте подробнее: Сальвадор разрешил использование против COVID-19 вакцины AstraZeneca
Все авиапассажиры, прибывающие на территорию Канады, будут обязаны предоставить отрицательный результат теста на выявление коронавирусной инфекции, заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: Канада начнет требовать от приезжающих отрицательный тест на COVID-19
Президент США Дональд Трамп на неопределённый срок продлил действие подписанного в апреле меморандума, обязывающего соответствующие ведомства вводить визовые санкции против стран, которые в условиях пандемии затягивают (или вовсе отказывают) возвращение своих граждан из США. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.
Читайте также: Трамп продлил указ о санкциях для стран, не вывозящих из США своих граждан
В Новой Зеландии подтвердили еще 11 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте также: В Новой Зеландии выявили еще 11 носителей коронавируса
В Аргентине за прошедшие сутки выявили 11 765 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.
Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили свыше 11 тысяч носителей коронавируса
В министерстве иностранных дел Северной Македонии 30 декабря сообщили, что страна получит первую партию вакцины от коронавируса Pfizer в феврале 2021 года.
Об этом: Вакцина Pfizer прибудет в Северную Македонию в феврале 2021 года
Участие в вакцинации будет принимать канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила в новогоднем обращении, которое распространила пресс-служба правительства ФРГ.
Об этом: Меркель сообщила о планах вакцинироваться от COVID-19
В Швеции подтвердили еще четыре случая заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба шведского агентства по здравоохранению.
Читайте подробнее: В Швеции выявили еще четырех зараженных «британским» штаммом COVID-19
Премьер-министр Албании Эди Рама 30 декабря сообщил о заключении соглашения с американской фармакологической компанией Pfizer о начале вакцинации против коронавируса в январе 2021 года.
На своей странице в социальной сети Twitter премьер-министр Албании осудил Европейский Союз за дискриминационное отношение к странам региона Западные Балканы по вопросу о поставках вакцины (тем не менее именно Евросоюз оказывает стране помощь в получении части вакцин в рамках механизма COVAX) и подчеркнул, что не остановится, пока не завершит поставку последней дозы вакцины в страну.
Подробности в материале: Премьер-министр Албании обвинил Евросоюз в дискриминации Балкан
Более 500 доз американской вакцины против коронавирусной инфекции, произведенной компанией Moderna, были испорчены из-за действий сотрудника медцентра в штате Милуоки, сообщает пресс-служба сети Aurora Health Care, где произошел инцидент.
Читайте также: В штате Висконсин испортили 500 доз вакцины против коронавируса