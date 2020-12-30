Ульяновск, 30 декабря, 2020, 06:45 — ИА Регнум. В Ульяновске районный суд частично удовлетворил иск Михаила Семенкина о восстановлении его в должности заместителя председателя правительства — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Leninskiy--uln.sudrf.ru Из картотеки Ленинского районного суда Ульяновска

Дело было рассмотрено в Ленинском районном суде Ульяновска 29 декабря. Как следует из картотеки, заявление рассматривалось в категории «Споры, возникающие из трудовых правоотношений. Дела о восстановлении на работе, государственной… иные споры по делам о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе». В качестве ответчика заявлено правительство Ульяновской области.

Иск был удовлетворён частично. Решение суда первой инстанции может быть оспорено.

Leninskiy--uln.sudrf.ru Из картотеки Ленинского районного суда Ульяновска

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Напомним, 19 ноября Михаил Семенкин, который работал вице-премьером — министром АПК Ульяновской области, был отправлен в отставку решением губернатора Сергея Морозова«в связи с утратой доверия». Этому предшествовала служебная проверка информации о заграничной поездке на частном самолете.

Губернатор тогда пояснил, что чиновнику «вряд ли удастся сохранить свое рабочее место», даже если поездка не будет иметь последствий юридического характера: с точки «зрения этики» Морозов оценил это как «вызов обществу».