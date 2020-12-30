Москва, 30 декабря, 2020, 06:02 — ИА Регнум. Минпромторг России потребовал с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) более 37 млн рублей. Соответствующий иск подан в арбитраж Москвы и будет рассмотрен 8 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление к корпорации, созданной в 2006 году для объединения крупных авиастроительных фирм России, подан 24 декабря, а 29 декабря 2020 года его приняла судья Коршикова. Министерство пытается взыскать 37 364 524,54 рубля. Третьим лицом в спор приглашено Росимущество, но детали дела пока не сообщаются.

1 декабря 2020 года от министерства к ОАК поступило сразу два иска, и везде третьим лицом заявлено Росимущество по Москве. В первом деле, которое рассмотрят 21 января 2021 года, речь идёт о взыскании пени в размере 9 758 000 рублей, а во втором, назначенном на 11 февраля 2021 года, — «о взыскании 7 797 333 рублей 33 копеек».

Напомним, ранее Минпромторг России проиграл спор за многомиллионную неустойку, которую ведомство пыталось взыскать с ЗАО «Научно-технический центр «Модуль». Речь шла о почти 129 млн рублей.