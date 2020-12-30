На Ямале при пожаре в квартире пострадали двое малолетних детей
Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 30 декабря, 2020, 05:06 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате пожара в квартире многоэтажного дома пострадали двое четырёхлетних детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Пожар в жилом доме по адресу пр. Ленинградский, дом 6а произошёл вечером 29 декабря. По прибытию пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение из окна квартиры на четвёртом этаже. Из подъезда были эвакуированы 20 жильцов. Их разместили в тёплом автобусе.
В ходе ликвидации огня обнаружены двое четырёхлетних детей, которые отравились угарным газом, ожогов нет. Они были спасены и госпитализированы. Огнём повреждено 10 кв. м квартиры.
Предварительно установлено, что детей оставили одних в запертой квартире. Причины пожара устанавливаются.