Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 30 декабря, 2020, 05:06 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате пожара в квартире многоэтажного дома пострадали двое четырёхлетних детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО Пожар в доме по пр. Ленинградский, дом 6а, Новый Уренгой, 29 декабря

Пожар в жилом доме по адресу пр. Ленинградский, дом 6а произошёл вечером 29 декабря. По прибытию пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение из окна квартиры на четвёртом этаже. Из подъезда были эвакуированы 20 жильцов. Их разместили в тёплом автобусе.

Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО Момент тушения пожара

В ходе ликвидации огня обнаружены двое четырёхлетних детей, которые отравились угарным газом, ожогов нет. Они были спасены и госпитализированы. Огнём повреждено 10 кв. м квартиры.

Предварительно установлено, что детей оставили одних в запертой квартире. Причины пожара устанавливаются.