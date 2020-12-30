Москва, 30 декабря, 2020, 04:19 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев обратился к заместителю премьера Госсовета КНР, сопредседателю российско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа с просьбой снять ограничения на экспорт рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Петр Данилов ИА Красная Весна Рыба

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В официальном письме говорится, о важности противоэпидемиологических мероприятий, проводимых китайской стороной в пунктах пропуска через государственную границу. Закрыты для приёма российской рыбы порты Далянь и Циндао. Трутнев просит власти Китая возобновить приём рыбопродукции с соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, на материковой части Китая выявлено 24 новых подтвержденных случая COVID-19, из которых 17 оказались «импортными», пишет 30 декабря агентство Синьхуа.