Южно-Сахалинск, 30 декабря, 2020, 04:04 — ИА Регнум. Мосты и дороги в отдалённые уголки страны — необходимы, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что денег на строительство моста на Сахалин пока нет.

Kprf.ru Политолог Андрей Данилов

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«Сегодня мосты и дороги в отдалённые уголки нашей страны строить необходимо. Надо хотя бы запланировать и искать средства, потому как, если сейчас средств нет, это полбеды, а без плана и сформулированных целей и задач, нет постройки в принципе», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство моста на Сахалин идея неплохая, но денег на это пока нет.

«Пока по деньгам его не тянем. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает», — цитирует высказывание Марата Хуснуллина ТАСС о строительстве мостового перехода.