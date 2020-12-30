Владивосток, 30 декабря, 2020, 03:36 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке может быть обанкрочен ещё один кредитный кооператив. Соответствующий иск был подан Центробанком России к кредитному потребительскому кооперативу «Уссурийск ДВ». Дело пока арбитражем Приморского края к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Исковое заявление к кооперативу, зарегистрированному в селе Черниговка Приморского края, подано 23 декабря 2020 года. Сумма требований не сообщается, детали пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана путём реорганизации в форме выделения из кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» в августе 2016 года. Директор с мая 2017 года — Светлана Сенько, учредители в выписке не указаны.

Напомним, в ноябре 2020 года прекратил своё существование кредитный кооператив «ДВ Инвест» из Хабаровского края. К нему Центробанк РФ также подавал банкротный иск, который был отозван, так как к моменту рассмотрения дела юрлицо уже было ликвидировано.