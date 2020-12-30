Москва, 30 декабря, 2020, 03:17 — ИА Регнум. Компания «Северсталь» — крупный кредитор обанкроченного сына бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина — Виталия Черномырдина попросила исключить её претензии на сумму свыше 18 млрд рублей из реестра кредиторов. Арбитраж Москвы удовлетворил ходатайство ПАО «Северсталь» «об отказе от своих требований, включённых в реестр», и исключении их из реестра, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В определении суда уточняется, что «Северсталь» заявила «об отказе от требований к Черномырдину В. В. в общем размере 18 228 067 391,59 рубля, из которых 13 013 595 909,9 рубля — основной долг, 5 214 471 481,69 рубля — неустойка».

Ранее в реестр были включены четыре требования — в 2017 году на 541 777 807,77 рубля основного долга, в феврале 2018 года — на 374 115 160,99 рубля, на 14 253 033 948,22 рубля, на 3 059 140 474,61 рубля.

Причину отзыва претензий «Северсталь» не сообщила.

Напомним, Виталий Черномырдин был признан банкротом весной 2018 года, а до этого проходил через процедуру реструктуризации долга. Помимо Банка ВТБ, среди его крупных кредиторов числилась «Северсталь». В рамках процедуры несостоятельности финансовый управляющий приступил к распродаже активов должника. В частности, была сделана попытка оспорить дарение дорогостоящей недвижимости на «Рублёвке», которая отошла дочери Черномырдина. В список такого имущества попала дача в посёлке Горки-10 и два участка.

В конце ноября 2020 года в список кредиторов Виталия Черномырдина заявилось ООО «Горнометаллургическая компания «Еврометалл-инвест» из Санкт-Петербурга. Оно требует внести в реестр претензии в размере 1 116 158 202,92 рубля, установленные как обеспеченные залогом. Ходатайство рассмотрят 11 февраля 2021 года.