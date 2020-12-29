Москва, 30 декабря, 2020, 02:39 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство моста на Сахалин — идея неплохая, но денег на это пока нет. Об этом он сказал во время прямого эфира в Instagram.

Government.ru Вице-премьер России Марат Хуснуллин

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«Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, мост с материка на Сахалин позволит максимально использовать потенциал островной области для транзита грузов, а с учётом развития железнодорожного сообщения даст мощный импульс для экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Вопросы развития транспортной инфраструктуры региона обсудили на совете при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, который состоялся во Владивостоке.

В декабре 2020 года глава РЖД Олег Белозеров заявил о том, что мост с материка на Сахалин будет построен. Правда, информации о конкретных сроках пока нет.

«Будет построен. Вопрос — когда?» — цитирует главу РЖД ТАСС.

Строительство моста на Сахалин имеет экономический смысл лишь в случае наполнения проекта потоком товаров и грузов. Об этом журналистам заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что с точки зрения экономики мост на Сахалин строить не нужно.