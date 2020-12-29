Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 00:08 — ИА Регнум. Со среды, 30 декабря, в Санкт-Петербурге вступает в силу пакет самых жёстких ограничений, установленных Смольным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Он касается учреждений общественного питания, театров, концертных залов, музеев, выставок, экскурсий. Объявленные заранее, эти меры не были отменены, несмотря на просьбы и требования представителей подпадающих под них отраслей. Были сделаны лишь символические уступки общепиту.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрывшийся ресторан на улице Рубинштейна

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С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года работа предприятий общественного питания в помещениях полностью приостанавливается. Работать можно будет только в формате «зимних кафе» на улицах, без использования официантов, то есть навынос, и не в ночное время, когда вся уличная мебель должна быть убрана в помещение для обеспечения уборки тротуаров.

Исключение в этом запрете, по понятным причинам, сделано для производственных столовых, предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на автозаправочных станциях. Навынос и с доставкой также могут продолжить работу все точки общепита.

С 4 января по 10 января предприятия общественного питания Петербурга смогут возобновить работу, но не должны принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно — с 19 часов до 6 часов утра.

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Наиболее тяжелые для Петербурга ограничения коснутся важной для города сферы культуры и развлечений. Так, с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года полностью запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты, в любые другие организации исполнительских искусств, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. Также закроется для посетителей и Ленинградский зоопарк.

На тот же срок запрещается организовывать и проводить в помещениях любые мероприятия с численностью участников более 50 человек. Исключение может быть сделано только по особому разрешению Роспотребнадзора.

Еще одной пострадавшей сферой станет и без того дышащая в этом году на ладан туристическая отрасль. Чтобы окончательно отвадить жителей других регионов и стран от посещения Петербурга в дни новогодних каникул, с 30 декабря по 10 января запрещается организация перевозок пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

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Напомним, в Петербурге ежедневно заражается ковидом более 3700 человек, умирает более 70 человек, госпитализируется от 700 до 1000 человек, а иногда и более этого числа.