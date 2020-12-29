В Москве за сутки скончались 72 пациента с COVID-19
Москва, 29 декабря, 2020, 23:03 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 72 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 11 136. Об этом сообщили вечером 29 декабря в оперативном штабе столицы.
Александр Куликов ИА REGNUM
В инфекционном госпитале
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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.
Согласно последним данным оперштаба, всего в Москве выявлено уже более 798 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 5641 случай — за последние сутки. Излечились и были выписаны свыше 615 тысяч пациентов.