Ижевск, 29 декабря, 2020, 22:48 — ИА Регнум. В 1:00 (по местному времени) 1 января над акваторией Ижевского пруда запустят новогодний фейерверк. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Дарья Драй ИА REGNUM

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В небо, на высоту около 250 метров, взлетят 300 залпов салюта. Продолжаться красочное действо будет в течение шести минут.

Отмечается, что в этом году, на фоне сложной эпидситуации, масштабные новогодние мероприятия в республике не запланированы. Однако девиз предстоящих длинных выходных — «Праздник для каждого», мероприятия пройдут во дворах, на спортивных и детских площадках, в парках и скверах.

На Центральной площади Ижевска в новогоднюю ночь будет работать ледовый городок.

ИА REGNUM напоминает, администрация Ижевска приглашает жителей города принять участие в конкурсе «Народный Дед мороз». Для этого необходимо поздравить с Новым годом детей, которые больше всего в этом нуждаются, показав необычное представление в общественном пространстве. Видеозапись опубликовать в социальных сетях с хештегами #ИжДедМороз2021, #НародныйДедМороз2021.