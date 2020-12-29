Варшава, 29 декабря, 2020, 22:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Координационного центра спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил журналистам, что 28 декабря в стране был задержан гражданин России по подозрению в налоговых махинациях. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Польские правоохранители подозревают гражданина России в руководстве международной преступной группой, которая в 2013—2014 годах совершала налоговое мошенничество при фиктивной торговле топливом на территории Польши. Ордер на арест мужчины действовал еще с 2016 года.

«Механизм деятельности данной группы заключался в уклонении от налогообложения дизельного топлива, приобретенного в странах ЕС, а затем проданного в Польше. Компания, которая этим занималась, скрывала реальные доходы от налоговых органов, предоставляла ложные сведения в своих налоговых декларациях и использовала недостоверные и фиктивные счета. Государственная казна Польши из-за этого не досчиталась 12 млн злотых (3,28 млн долларов США). У нас есть все основания полагать, что задержанный россиянин был её руководителем», — отметил пресс-секретарь Жарин.