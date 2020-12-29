Москва, 29 декабря, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева вынес суд Московской городской епархии сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе епархии.

Анатолий Григорьевич Чайко Андрей Кураев

«Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем Москвы — Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано», — сообщили в пресс-службе.

Поводом для сурового решения стала публикация Андрея Кураева в LiveJournal от 21 апреля 2020 г. по случаю кончины протоиерея Александра Агейкина, умершего от последствий COVID-19.

В этой публикации, по мнению суда, содержится «хула на Церковь». Также суд признал, что Андрей Кураев занимался клеветнической деятельностью в адрес РПЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля патриарх Кирилл отстранил Кураева от священнослужения за публичные оскорбления памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.