Москва, 29 декабря, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Гибридным оружием, направленным против народа Украины, лишенного шансов быстро получить вакцину от COVID-19, являются глава украинского МИД Кулеба и ему подобные, заявил 29 декабря российский политик Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Gov.ua Дмитрий Кулеба

Такое заявление Пушков сделал в ответ на утверждение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием против Украины.

«Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от ковид-19, является сам Кулеба и ему подобные», — написал Пушков.

Кроме того, Пушков отметил, что нынешние власти Украины вместо организации системы защиты жителей страны от пандемии «разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране».