Москва, 29 декабря, 2020, 21:02 — ИА Регнум. Семейное законодательство в 2020 году существенных изменений не претерпело, однако на рассмотрении в Государственной думе РФ находится ряд интересных инициатив, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Федор Солнцев. Крестьянское семейство перед обедом.1824

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»В отличие от других кодексов, Семейный кодекс Российской Федерации является относительно устойчивым. Изменения в его состав вносятся не часто: всего за 25 лет кодекс дополнялся около десяти раз. Тем не менее сфера семейного законодательства в 2020 году претерпела определенные изменения. Так, 15 июля 2020 года Госдумой РФ был принят в первом чтении целый пакет изменений в Семейный кодекс РФ. В их числе: отмена возможности признания недействительным брачного договора на основании того, что положения договора ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение; расширение понятия «общее имущество супругов», в которое теперь будут включаться и долги супругов; предоставление суду права уменьшения доли в общем имуществе того супруга, которым была совершена сделка по распоряжению общим имуществом вопреки воле другого супруга», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат московской коллегии адвокатов «Рубасская и партнеры» Софья Рубасская.

По словам адвоката, отдельно следует отметить такую новацию, как изменение порядка выезда за границу Российской Федерации несовершеннолетних детей: теперь согласие второго родителя на выезд требоваться не будет, однако если будет подан официальный запрет на выезд со стороны второго родителя, то вывезти ребенка с территории страны не получится.

«Данная мера направлена, в первую очередь, на защиту законных интересов и прав самих детей и разведенных родителей, их воспитывающих. В настоящее время многие разведенные родители склонны к манипулированию своим правом регулировать выезд ребенка за границу, другой серьезной проблемой представляется отсутствие контактов между родителями ребенка после развода, из которого следует невозможность получения соответствующего согласия», — пояснила Рубасская.

Эксперт также напомнила о нашумевшем законопроекте об изъятии детей при угрозе их жизни и здоровью. По её мнению, из-за общественного резонанса «нет никаких гарантий того, что законопроект будет принят в том виде, в каком он поступал на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации».