Загреб, 29 декабря, 2020, 20:42 — ИА Регнум. Список жертв разрушительного землетрясения в Хорватии увеличился до семи человек, сообщает 29 декабря портал Index. hr со ссылкой на местные власти.

Angelo_Giordano Землетрясение

«По последним данным, погибло семь человек: 12-летняя девочка в Петрине, 20-летний мужчина и отец с сыном в Майске-Поляне под Глиной. По неофициальным данным, погибли еще один человек в Майске-Поляне и один в церкви в Жажине под Сисаком», — сообщает Index.hr.

По данным министра по делам ветеранов Хорватии Томо Медведа, погибли шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 29 декабря в Хорватии произошло сильное землетрясение мощностью 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Петриня.

За медицинской помощью обратилось несколько десятков человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.