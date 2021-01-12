Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости

Россия вступает в 2021 год с продолжающейся пандемией коронавируса. Во всех регионах страны активно продолжается вакцинация от COVID-19. Так, в Москве с 30 декабря, помимо ряда других категорий населения, могут привиться студенты старше 18 лет. Также всем привившимся студентам, пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями власти столицы пообещали разблокировать транспортные карты. Параллельно интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» продолжает расти: так, в Аргентине уже началась вакцинация населения препаратом из РФ, а власти Венесуэлы заявили о намерении закупить 10 млн доз «Спутника V». Вирусологи и врачи между тем советуют встречать Новый год в кругу семьи, однако подчёркивают, что никто не запрещает людям совершить прогулку в новогоднюю ночь. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в РФ, рассказывает ИА REGNUM. Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина 20:33 29.12.2020 Среднюю школу №11 в Глазове временно закрыли за нарушения установленных на период пандемии санитарных правил и гигиенических нормативов. В ходе эпидрасследования выяснилось, что в школе «не проводятся в полном объеме мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи новой коронавирусной инфекции». Читайте подробнее: Школу в Удмуртии закрыли за противокоронавирусные нарушения 21:41 29.12.2020 Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время объявит о партнерстве с крупным китайским производителем вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Мы хотим кооперироваться с другими вакцинами. Мы объявим о крупном партнёрстве по вакцинам с китайским производителем в течение ближайших пары недель», — сказал Дмитриев в эфире Bloomberg TV. 21:41 29.12.2020 Российская вакцина от коронавируса. Министерство здравоохранения России 21:50 29.12.2020 Решение мэра Москвы продлить на неделю новогодние каникулы школьникам столицы нашло одобрение далеко не большей части родителей. Кому-то вновь придется решать вопрос, куда пристроить детей. Кто-то должен работать. 22:01 29.12.2020 В Департаменте транспорта Москвы подтвердили, что социальные карты студентов, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей старше 65 лет разблокируют, если сделать прививку от коронавируса. Ранее об этом решении в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. 22:10 29.12.2020 Российская вакцина «Спутник V». Mos.ru 22:42 29.12.2020 «Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики (ЦРРП) выпустили доклад «Регионы ПФО в пандемию: итоги года и прогнозы». Читайте подробнее: Регионы ПФО: тенденции-2020 и перспективы-2021 22:49 29.12.2020 О тенденциях в регионах в коронавирусный 2020 год. Читайте также: Год пандемии: люди перестали бояться 23:03 29.12.2020 В Москве за сутки скончались ещё 72 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 11 136, сообщили в оперативном штабе столицы. Об этом: В Москве за сутки скончались 72 пациента с COVID-19 23:17 29.12.2020 Ковид-паспорта в мире будут введены, причём в ряде стран, вероятно, уже в 2021 году, сообщил 29 декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире «России 24». [[[quote-0]]] Читайте также: В РФПИ прогнозируют введение ковид-паспортов в 2021 году

00:08 30.12.2020 Со среды, 30 декабря, в Санкт-Петербурге вступает в силу пакет самых жёстких ограничений, установленных Смольным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Он касается учреждений общественного питания, театров, концертных залов, музеев, выставок, экскурсий. Объявленные заранее, эти меры не были отменены, несмотря на просьбы и требования представителей подпадающих под них отраслей. Были сделаны лишь символические уступки общепиту. Подробности в материале: В Петербурге полностью закрываются театры, музеи и общепит в помещениях

02:21 30.12.2020 Роспотребнадзор выявил грубейшие нарушения режима и правил биологической безопасности в лаборатории, которая осуществляет исследования на новую коронавирусную инфекцию в Амурской области. По решению суда деятельность лаборатории остановлена, об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 29 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте подробнее: В Приамурье суд остановил деятельность ковидной лаборатории

04:14 30.12.2020 В Хабаровский край в начале января ожидается поступление трёх тысяч доз вакцины «Спутник V», которой в том числе начнут прививать медработников старше 60 лет. Об этом: В Хабаровском крае в январе начнётся массовая вакцинация от COVID-19

04:19 30.12.2020 Полномочный представитель президента в ДФО, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев обратился к заместителю премьера Госсовета КНР, сопредседателю российско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа с просьбой снять ограничения на экспорт рыбы. Подробности в материале: Россия просит Китай снять ограничения на экспорт рыбы

04:47 30.12.2020 Власти Чукотки внесли изменения в ограничительные коронавирусные меры, которые будут действовать с 30 декабря по 20 января включительно. Подробности в материале: Можно гулять до утра, но со справкой — на Чукотке изменили ограничения

04:50 30.12.2020 Отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса призвала 30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом: Голикова призвала не употреблять алкоголь во время вакцинации от COVID-19

04:55 30.12.2020 В Магаданской области за минувшие сутки зафиксировано два летальных случая от осложнений коронавирусной инфекции, выявлен 41 новый заражённый. Подробности в материале: На Колыме от COVID-19 скончались уже более 60 человек

05:03 30.12.2020 На 30 декабря в Хабаровском крае зарегистрировано 34 405 носителей коронавируса, 30 242 человека выздоровели, скончались 202 пациента. Читайте также: В Хабаровском крае выявили более 34 тыс. носителей коронавируса

05:06 30.12.2020 В Бурятии за минувшие сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 25 724. Об этом утром 30 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте также: В Бурятии число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось до 50

05:27 30.12.2020 По итогам года все расходные обязательства бюджета Приамурья исполнены. На систему здравоохранения было потрачено 5,6 млрд рублей. Из них 3,5 млрд — на борьбу с коронавирусом. Читайте также: Приамурье увеличило доходы бюджета благодаря пандемии или вопреки?

05:42 30.12.2020 За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 160 человек, за весь период пандемии — у 17 410. Об этом сообщили 30 декабря в республиканском правительстве. Читайте подробнее: Ещё 160 носителей коронавируса выявлено в Хакасии

06:06 30.12.2020 В Приморье из-за пандемии коронавируса за 11 месяцев 2020 года отмечается спад по добыче полезных ископаемых, в том числе угля — на 5%, в розничной торговле — на 10%, по обрабатывающим производствам — на 27%, по деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания — на 75%. Падение оборотов отмечается и в других секторах экономики. Подробности в материале: Экономика Приморья рухнула из-за пандемии коронавируса

06:30 30.12.2020 В 2020 году внебольничная пневмония побила «рекорд» в Хабаровске, она была диагностирована у 25 тыс. жителей города, это в три раза больше показателей 2019 года. Об этом: В Хабаровске внебольничная пневмония побила «рекорд»

06:46 30.12.2020 Ожидается, что до конца декабря и в новогодние праздники в Томскую область доставят около 53 тысяч доз вакцины. Массовая вакцинация всех желающих планируется после каникул. Об этом: Прививку от коронавируса сделали уже 1200 жителей Томской области

06:59 30.12.2020 В Ульяновске, как и в целом по региону, заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась, при этом сохраняется превышение эпидпорога. Читайте подробнее: Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ульяновске превышен на 52%

07:00 30.12.2020 Медицинский контроль в школе. Donland.ru.

07:03 30.12.2020 В Югре в целях недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу руководством Ханты-Мансийской митрополии принято решение воздержаться от проведения крещенских купаний 19 января 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: В Югре из-за пандемии отменили крещенские купания

07:28 30.12.2020 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 30 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1527 человек, причём 11 из них добавили в сводку только за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9332 человека, +62 за сутки) и ОРВИ (16 389 человек, +138 за сутки). Подробности в материале: На Алтае значительно уменьшилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19

07:36 30.12.2020 В Приамурье за последние сутки выявили ещё 140 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 135). Суточный коэффициент прироста составил 0,9%. Читайте подробнее: В Приамурье большая часть носителей коронавируса болеет ОРВИ

07:38 30.12.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 30 декабря, за прошедшие сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 139 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: Ещё трое кузбассовцев с коронавирусом скончались за сутки

07:41 30.12.2020 В новогодние каникулы в Ульяновской области будут работать около 378 спортивных площадок, включая катки, лыжные трассы, ледовые площадки. Из-за пандемии коронавируса основной акцент делается на организацию досуга без массового скопления людей. Об этом: В праздники в Ульяновской области откроются сотни спортивных площадок

08:09 30.12.2020 На Камчатке за последние сутки выявили ещё 76 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 78). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 027 человек. Читайте также: На Камчатке выявили уже более десяти тысяч случаев заражения коронавирусом

08:10 30.12.2020 Прививку от COVID-19 сделал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 29 декабря во время пресс-конференции. По его словам, он привился вакциной «Спутник V» в числе первых добровольцев в рамках испытательной программы. Подробности в материале: Глава Башкирии сделал прививку от коронавируса

08:19 30.12.2020 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1324 человек, причём 12 из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 30 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 40 519 человек (+260 за сутки). Об этом: Ещё 12 жителей Приангарья стали жертвами COVID-19

08:22 30.12.2020 Вакцинация от COVID-19. minzdrav.gov.ru.

08:34 30.12.2020 В Чечню поступит 54 тыс. доз вакцины против COVID-19. Ее поставка ожидается в начале 2021 года. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Чечне ждут поставки 54 тыс. доз вакцины от коронавируса

08:38 30.12.2020 При том, что обе российские вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — показали свою эффективность, у них есть некоторые различия. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом: Голикова объяснила различие вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

08:59 30.12.2020 В столице Бурятии Улан-Удэ временно приостановлена деятельность ресторана «Раздолье». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 25 декабря здесь провели свадьбу с участием 28 гостей. Подробности в материале: Ресторан в Бурятии наказали за проведение нелегальной свадьбы

09:00 30.12.2020 В Чечне улучшилась ситуация с коронавирусом. За последние недели число новых случаев заражения резко снизилось. Об этом проинформировал 29 декабря глава республики Рамзан Кадыров по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Читайте подробнее: Кадыров сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом

09:01 30.12.2020 В Чувашии республиканскому министерству здравоохранения направят очередные резервные средства на борьбу с коронавирусом. Читайте подробнее: Из резервного фонда Чувашии потратят ещё 42 млн рублей

09:08 30.12.2020 На Сахалине за последние сутки выявили ещё 161 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 149). За весь период пандемии в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 15 597 жителей. Об этом: На Сахалине выявили ещё более 160 носителей коронавируса

09:10 30.12.2020 В рамках акции взаимопомощи «МыВместе» алтайские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также местные парламентарии — доставляют новогодние сладости в медицинские учреждения. Как сообщили сегодня, 30 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, из 1100 новогодних подарков уже развезли около 500. Помимо этого главному врачу Диагностического центра Оксане Лексенковой вручили грамоту Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятную медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Читайте подробнее: Дети медицинских работников Барнаула получат 1100 подарков

09:16 30.12.2020 В Чувашию в связи с возросшей нагрузкой из-за пандемии коронавируса доставлено 27 машин скорой помощи, в том числе два реанимобиля. Читайте также: Чувашия получила десятки машин скорой помощи

09:17 30.12.2020 За весь период пандемии в Хакасии умерли 234 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 скончались ещё десять человек

09:19 30.12.2020 В Ингушетии во время новогодних каникул все медорганизации будут работать без выходных. Работа организована в штатном режиме согласно графику дежурств. Такая информация прозвучала 29 декабря в ходе совещания в правительстве региона. В обычном режиме, как сообщил заместитель министра здравоохранения региона Сергей Сорокин, будут работать все поликлиники, приемный покой стационаров и скорая помощь. Об этом: В Ингушетии медорганизации в Новый год будут работать в штатном режиме

09:26 30.12.2020 29 декабря Мариам Хузеевна отметила 101 год. На следующий день её выписали из Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани после лечения COVID-19 rosminzdrav.ru.

09:26 30.12.2020 В России провели более 90,2 млн тестов на коронавирус, 395 тыс. из них сделали за последние сутки.

09:27 30.12.2020 Российские санатории запустили курсы реабилитации после COVID-19, куда можно добраться, воспользовавшись чартерной программой.

09:35 30.12.2020 Главным событием 2020 года для Красноярского края и не только политический аналитик Александр Чернявский назвал пандемию коронавируса. «Пандемия повлияла на все сферы жизни, в том числе и на политику. С этим сложнейшим вызовом, по моему мнению, краевая власть справляется достаточно успешно. Безусловно, COVID-19 обнажил серьёзные проблемы в системе здравоохранения, но это касается всех регионов», — подчеркнул политаналитик в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Читайте подробнее: Итоги года-2020: коронавирус стал сложнейшим вызовом для Красноярского края

09:38 30.12.2020 В Пермском крае массовую вакцинацию населения от COVID-19 планируется начать во второй декаде января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. К этому времени регион получит более 108 тыс. доз вакцины. Читайте подробнее: Пермский край получит 108 тыс. доз вакцины от коронавируса

09:40 30.12.2020 В Москве с 30 декабря открывается вакцинация от коронавирусной инфекции для новых категорий жителей. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Подробности в материале: В Москве началась вакцинация строителей и студентов

09:40 30.12.2020 Закрывать въезд в Республику Крым для туристов власти не намерены, об этом заявил 30 декабря на заседании регионального оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов. «Мы видим, что по тем регионам, где не было курортного сезона, динамика ещё хуже. Так что мы видим, что это точно не влияет на ситуацию, это точно не в курортных учреждениях, и точно закрытия Крыма от туристов нам глобального плюса не даст и резкого снижения не будет», — подчеркнул Аксёнов. Читайте также: Крым от туристов закрывать не будем — Аксёнов

09:41 30.12.2020 На сегодняшний день в России насчитывается более миллиона человек с коронавирусом и пневмонией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией и с внебольничными пневмониями, те, которые находятся в стадии диагностики, пациенты, их чуть больше 1 миллиона 100 человек», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко заявил о миллионе жителей РФ с COVID-19 и пневмонией

09:41 30.12.2020 ФМБА планирует до Нового года начать клинические испытания своего препарата прямого действия против коронавируса — Скворцова.

09:41 30.12.2020 Вакцинация против COVID-19. Павительство Курганской области.

09:42 30.12.2020 Новые изменения внесены в постановление правительства Брянской области «О введении режима повышенной готовности». Для граждан старше 65 лет продлевается самоизоляция, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: Брянским пенсионерам продлили самоизоляцию на январь

09:43 30.12.2020 В Челябинской области за 29 декабря выявили ещё 305 заразившихся коронавирусом. Эти данные сообщает оперштаб. К утру 30 декабря в регионе обнаружено уже 35 823 носителя. Больных COVID-19 насчитывается 12 698. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 305 носителей коронавируса

09:49 30.12.2020 Ещё 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 621 292 человек.

09:50 30.12.2020 Скворцова доложила Мишустину о препарате для лечения коронавируса: «Препарат первый этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавируса. Завершены доклинические исследования. Они показали полную безопасность препарата в связи с тем, что он не действует на иммунитет человека. С другой стороны, высокая эффективность превышает 99%». Цитата youlistenedmayak.

09:50 30.12.2020 Планов закрывать Крым от туристов из-за коронавируса нет — Аксенов.

09:51 30.12.2020 Вакцинация от коронавируса новой вакциной «ЭпиВакКорона» стартовала в Самарской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, в регион поступило 700 доз вакцины «ЭпиВакКорона», которая была разработана новосибирским центром «Вектор». Читайте также: В Самарскую область поступила новая вакцина от коронавируса

09:51 30.12.2020 За минувшие сутки в Москве 5896 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции и были выписаны. Об этом 30 декабря сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве ещё 5896 пациентов справились с коронавирусом

09:54 30.12.2020 Глава РФПИ Дмитриев: «Мы, безусловно, видим, что COVID-паспорта — это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно. Безусловно, будут в том числе и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам. Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта — то, что сейчас развивается во многих странах, они станут частью нашей жизни в следующем году». Цитата dimsmirnov175.

09:55 30.12.2020 Пациенту делают прививку от коронавируса в московской поликлинике. ФОТО mos.ru.

09:58 30.12.2020 Вакцинация россиян от коронавируса может обойтись в 75−100 млрд рублей — Силуанов.

10:01 30.12.2020 Общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом в России составляет 1,1 млн. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что ситуация в стране остается тяжелой.

10:06 30.12.2020 В ноябре в России умерли 35 645 пациентов с коронавирусом, сообщает Росстат. В сентябре было зафиксировано 9700 смертей, в октябре — 22 571.

10:06 30.12.2020 Напомним, за 11 месяцев 2020 года смертность в России увеличилась на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Главной причиной роста смертности стал коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

10:06 30.12.2020 Российские музеи в период пандемии лишились до 80% внебюджетных доходов, заявила глава Минкульта Ольга Любимова.

10:09 30.12.2020 В COVID-паспорт будет ставиться COVID-прописка и штамп о COVID-безопасном браке. На специальном развороте ежемесячно будет фиксироваться уровень антител по последнему тестированию. Через каждые пять лет COVID-паспорт нужно будет менять, но со временем для удобства граждан разработают цифровую платформу, куда данные будут заноситься автоматически. Цитата dimsmirnov175.

10:09 30.12.2020 Проверка температуры на входе в школу. Алексей Колчин © ИА REGNUM.

10:09 30.12.2020 В Красноярском крае на аппаратах ИВЛ остаётся 141 пациент с диагнозом COVID-19, в том числе 84 — в столице региона. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Об этом: В Красноярском крае от COVID-19 вакцинировали 1300 человек

10:13 30.12.2020 Власти Республики Карелия смягчили некоторые ограничительные меры перед Новым годом. Так, они разрешили открыться для зрителей уже 2 января театрам, концертным и выставочным залам и возобновить работу кинотеатрам. Читайте подробнее: Власти Карелии смягчили ряд ограничительных мер перед Новым годом

10:14 30.12.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 27 239 человек, причём 243 из них добавились только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек. Подробности в материале: Ещё в восемь забайкальцев стали жертвами COVID-19

10:15 30.12.2020 В Ростовской области не выявлено пациентов с гриппом, однако уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остаётся высоким. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв. Об этом: Роспотребнадзор: «Гриппа в Ростовской области нет»

10:18 30.12.2020 В Челябинской области за 29 декабря подтвердили смерть ещё 13 пациентов с коронавирусом. Эти новые данные сообщает оперштаб. От COVID-19 ушли из жизни восемь человек. Среди них четверо мужчин 57, 62, 75 и 80 лет и столько же женщин 70, 79, 84 лет и 81 года. Подробности в материале: В Челябинской области скончались ещё 13 ковид-пациентов

10:23 30.12.2020 В Петербурге слегка нарастили объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки обследовали 34 763 горожан, что примерно на 1,5 тыс. человек больше, чем днем ранее. Подробности в материале: В Петербурге на коронавирус проверили 34,7 тыс. человек за сутки

10:24 30.12.2020 Переброска медотряда специального назначения в Республику Крым. mil.ru.

10:28 30.12.2020 По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день, 30 декабря, проведено свыше 90,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 395 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 663 398 человек.

10:33 30.12.2020 Почти 34,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано на Ставрополье, по данным на утро 30 декабря. Накануне в крае выявили 246 носителей инфекции — это повторение самого высокого суточного прироста, зафиксированного 25 декабря. Читайте также: Ставрополье повторило рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом

10:35 30.12.2020 169 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 18 897 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 169 случаев заражения коронавирусом

10:35 30.12.2020 Вакцинация населения России от коронавируса может обойтись бюджету на сумму до 100 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд рублей», — сказал Силуанов. Читайте также: Силуанов назвал стоимость вакцинации населения от коронавируса

10:36 30.12.2020 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 90,2 млн. Об этом 30 декабря сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Подробности в материале: В России проведено свыше 90,2 млн тестов на коронавирус

10:38 30.12.2020 В России завершены доклинические исследования антидота от коронавируса, его эффективность выше 99%, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову. Теперь предстоит провести клинические испытания препарата. Скворцова отметила, что если клинические испытания подтвердят эффективность антидота, то он станет первым безопасным, эффективным противовирусным препаратом прямого действия в мире.

10:39 30.12.2020 Вакцина. Иван Шилов © ИА REGNUM.

10:51 30.12.2020 За минувшие сутки в России выявили 26 513 носителей коронавируса. Об этом 30 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы. Подробности в материале: В России за сутки выявили 26513 случаев заражения коронавирусом

10:54 30.12.2020 В России выявлено 26 513 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев заражения коронавирусом в 85регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 235 человек. 🔸Москва — 5105 🔸Санкт-Петербург — 3764 🔸Московская область — 1608 🔸Нижегородская область — 503 🔸Свердловская область — 406 🔸Псковская область — 395 🔸Ростовская область — 385 🔸Воронежская область — 381 🔸Республика Карелия — 369 🔸Архангельская область — 363 🔸Вологодская область — 356 🔸Хабаровский край — 335 🔸Республика Крым — 331 🔸Пермский край — 325 🔸Красноярский край — 322 🔸Челябинская область — 306 🔸Самарская область — 305 🔸Ульяновская область — 282 🔸Республика Коми — 280 🔸Саратовская область — 275 🔸Волгоградская область — 273 🔸Мурманская область — 264 🔸Иркутская область — 263 🔸Омская область — 252 🔸Ставропольский край — 246 🔸Забайкальский край — 245 🔸Тверская область — 239 🔸Кировская область — 239 🔸Приморский край — 238 🔸Ленинградская область — 228 🔸Калининградская область — 221 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 217 🔸Удмуртская Республика — 216 🔸Алтайский край — 211 🔸Новгородская область — 208 🔸Тульская область — 208 🔸Республика Саха (Якутия) — 203 🔸Брянская область — 203 🔸Пензенская область — 202 🔸Краснодарский край — 192 🔸Республика Бурятия — 190 🔸Ивановская область — 190 🔸Томская область — 189 🔸Ярославская область — 187 🔸Белгородская область — 187 🔸Курская область — 184 🔸Оренбургская область — 182 🔸Орловская область — 177 🔸Владимирская область — 177 🔸Астраханская область — 176 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 171 🔸Калужская область — 170 🔸Республика Башкортостан — 169 🔸Липецкая область — 164 🔸Смоленская область — 162 🔸Сахалинская область — 161 🔸Республика Хакасия — 160 🔸Тамбовская область — 160 🔸Тюменская область — 156 🔸Республика Дагестан — 156 🔸Новосибирская область — 153 🔸Рязанская область — 141 🔸Кемеровская область — 139 🔸Амурская область — 136 🔸Чеченская Республика — 123 🔸Республика Чувашия — 114 🔸Курганская область — 104 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 102 🔸Республика Калмыкия — 96 🔸Республика Татарстан — 94 🔸Республика Ингушетия — 92 🔸Костромская область — 91 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 90 🔸Республика Адыгея — 89 🔸Севастополь — 87 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 87 🔸Республика Мордовия — 86 🔸Камчатский край — 76 🔸Республика Марий Эл — 51 🔸Магаданская область — 41 🔸Республика Алтай — 34 🔸Республика Тыва — 31 🔸Еврейская автономная область — 19 🔸Чукотский автономный округ — 3 🔸Ненецкий автономный округ — 2 Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровели 2 525 418 человек. Оперативный штаб Москвы.

10:55 30.12.2020 В Москве за сутки (29 декабря) госпитализировали 1726 пациентов с коронавирусом. В столице подтверждено 5105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1726 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 519 человек. Среди новых выявленных случаев: 🔹39,4%— от 18 до 45 лет 🔹32,6%— от 46 до 65 лет 🔹14,4%— от 66 до 79 лет 🔹5,5% — старше 80 лет 🔹8,1% — дети Оперативный штаб Москвы.

10:55 30.12.2020 В Петербурге готовы начать вакцинацию людей старше 60 лет, сообщили в Смольном. Пока в Петербург поступило только 15 100 доз вакцины. Прививочные пункты будут работать со 2 января 2021 года с выходным днем 7 января. Об этом: Пожилых петербуржцев начнут прививать от коронавируса с января

10:56 30.12.2020 Число выписанных после COVID-19 за сутки почти на 3 тыс. превысило число заболевших. Такие данные сегодня, 30 декабря, приводит Роспотребнадзор. За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 29 235 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 525 418 человек.

10:56 30.12.2020 Вакцинация против COVID-19 в Югре. Dzhmao.ru.

10:56 30.12.2020 В Чувашии за сутки выявлено 111 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Об этом: За сутки в Чувашии умерли десять пациентов с коронавирусом

11:04 30.12.2020 Санкт-Петербург в очередной раз оказался «лидером» среди регионов России по суточной смертности от COVID-19, обойдя Москву. Об этом сообщает 30 декабря федеральный оперативный штаб. Читайте также: Петербург вновь обогнал Москву по суточной смертности от COVID-19

11:05 30.12.2020 В Белгородской области 30 декабря выявлено 187 носителей коронавируса, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления ещё 191 пациент, зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области выявили 187 новых носителей коронавируса

11:06 30.12.2020 В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 283 и 282. Читайте также: В Ульяновской области от COVID-19 вылечились 35 тыс. человек

11:06 30.12.2020 Российский боксер Александр Поветкин, который ранее заразился коронавирусной инфекцией, начал после своего выздоровления легкие тренировки. Об этом 30 декабря рассказал сам спортсмен. Об этом: Вылечившийся от COVID-19 боксер Поветкин начал легкие тренировки

11:08 30.12.2020 В Москве за последние сутки выявили 5105 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщили в столичном оперштабе. Читайте подробнее: В Москве снизился суточный прирост числа носителей коронавируса

11:14 30.12.2020 В Курской области 30 декабря подтверждено 184 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один случай больше, чем сутками ранее. Скончались трое мужчин. Читайте также: В Курской области подтвердили ещё 184 случая заражения коронавирусом

11:15 30.12.2020 Суточное число вновь выявленных зараженных коронавирусом лиц в Петербурге стало максимальным за почти две недели. Как сообщает 30 декабря федеральный оперативный штаб, за последние сутки в городе подтвердили 3764 случая заражения. О большей цифре власти отчитывались только 15 декабря. Об этом: В Петербурге нашли максимум новых зараженных за две недели

11:20 30.12.2020 ТОП-10 регионов по приросту числа заражённых коронавирусом на 30 декабря 2020 года. В России зарегистрировано 3 131 550 (+26 513 за сутки) случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 525 418 (+29 235) человек, умерли — 56 426 (+599) человек. ☑️Москва +5 105/803 203 ☑️Санкт-Петербург +3 764/238 366 ☑️Московская область +1 608/153 843 ☑️Нижегородская область +503/69 314 ☑️Свердловская область +406/58 188 ☑️Псковская область +395/22 903 ☑️ Ростовская область +385/51 264 ☑️Воронежская область +381/45 826 ☑️Карелия +369/27 179 ☑️Архангельская область +363/42 968 Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. Цитата канала «16 негритят».

11:20 30.12.2020 Переброска медотряда специального назначения в Республику Крым. mil.ru.

11:22 30.12.2020 В Удмуртии по состоянию на 30 декабря выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом — это очередной «рекорд» суточного прироста зараженных с начала пандемии. В течение двух предыдущих дней было подтверждено по 218 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 19 634 случаев. Об этом: Удмуртия вновь побила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

11:25 30.12.2020 Уходящий 2020 год стал беспрецедентным из-за того, что власти Бурятии столкнулись с абсолютно нестандартной ситуацией. Об этом на заключительном заседании регионального оперативного штаба заявил руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев. Об этом: В Бурятии 2020 год назвали беспрецедентным

11:26 30.12.2020 Доклинические исследования успешно прошёл отечественный антикоронавирусный препарат прямого действия. Его клинические исследования начнутся в ближайшее время, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова 30 декабря на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», — сказала Скворцова. Подробности в материале: ФМБА готовит антидот против COVID-19 к клиническим испытаниям

11:26 30.12.2020 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом четыре человека. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 300 человек. Читайте подробнее: Число жертв COVID-19 в Удмуртии достигло 300 человек

11:27 30.12.2020 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 декабря 2020 года выявлено 81 974 725 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 714 121 случай.

11:27 30.12.2020 В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 228 новых инфицированных коронавирусом, что на семь человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 30 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе. В целом цифры на уровне 220−235 случаев в сутки держатся в регионе с середины декабря 2020 года. Читайте также: В Ленобласти нашли 228 новых носителей коронавируса и усиливают «скорую»

11:29 30.12.2020 Новые 406 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Для сравнения, 29 декабря 2020 года в области был зафиксирован 401 носитель вируса. Теперь в регионе подтверждено 58 188 случаев заражения вируса SARS-CoV-2. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили ещё 406 носителей коронавируса

11:29 30.12.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 30 декабря провели 737 312 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2151 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 1907 исследований. Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали более 737 тыс. тестов на коронавирус

11:29 30.12.2020 В Брянской области 30 декабря выявлено 203 носителя коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления 291 пациент, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявили 203 носителя коронавируса

11:29 30.12.2020 Статистика распространения коронавируса в Сибири по состоянию на 30 декабря.

11:34 30.12.2020 В Коми за сутки выявили 280 случаев COVID-19. Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Сыктывкаре и Ухте. Об этом: В Коми за сутки выявили 280 носителей коронавируса

11:35 30.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 30 декабря выявили 503 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 497 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 69 314 случаев. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 503 новых носителя коронавируса

11:35 30.12.2020 Продлевать зимние каникулы для школьников Ростовской области пока не планируется. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Читайте подробнее: Продлевать зимние каникулы в Ростовской области пока не планируется

11:38 30.12.2020 Главный нарколог Приамурья Лидия Рыбальченко предостерегла население от чрезмерного употребления алкоголя в новогодние праздники. Отказаться от спиртных напитков полностью следует больным COVID-19 и тем, кто переболел. Читайте также: Алкоголь и коронавирус — это гремучая смесь: нарколог

11:38 30.12.2020 За минувшие сутки 18 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1632 человек. Подробности в материале: За сутки в Нижегородской области скончались 18 человек с коронавирусом

11:42 30.12.2020 В 77 регионах страны ситуация с коронавирусом находится в фазе стабилизации дольше пяти недель (Роспотребнадзор). Эксперты отмечают, что важнейшая задача антиковидной политики губернаторов на новогодние праздники, помимо разворачивающегося вакцинирования, заключается в соблюдении установленных ограничений, которые могут привести к ослаблению пандемии. Цитата russica2.

11:43 30.12.2020 Центр медицины катастроф впервые транспортировал на санитарном вертолете тяжелого пациента с COVID-19. minzdrav.gov.ru.

11:45 30.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 30 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 933 202 человек. За минувшие сутки обследован на коронавирус 8071 нижегородец, накануне тесты сдали 5620 жителей региона, что стало одним из самых низких показателей с начала пандемии. Читайте также: Жители Нижегородской области сдали больше 1,933 млн тестов на коронавирус

11:49 30.12.2020 По итогам за 29 декабря число выздоровевших в Алтайском крае почти в два раза превышает количество новых подтвержденных диагнозов: коронавирус победили 409 человек, заболели — 211. Третий день подряд край занимает 34 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки.

11:52 30.12.2020 В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 385 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 декабря. Накануне положительный результат теста получили 389 человек. Подробности в материале: В Ростовской области подтвердили ещё 385 случаев заражения коронавирусом

11:59 30.12.2020 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 декабря. Подробности в материале: Ещё 27 жителей Ростовской области не смогли победить коронавирус

12:02 30.12.2020 В Рязанской области 30 декабря подтверждён 141 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество превысило 18 тысяч. Об этом: В Рязанской области коронавирусом заразились более 18 тысяч жителей

12:03 30.12.2020 Развертывание мобильного госпиталя в Симферополе. mil.ru.

12:05 30.12.2020 Петербуржцы смогут поздравить медицинских работников с наступающим Новым годом и поблагодарить их за работу в уходящем 2020 году. Для этого горожане могут принять участие в праздничных акциях, которые состоятся вечером 30 декабря. Читайте также: Петербургских медиков поздравят с Новым годом праздничными акциями

12:06 30.12.2020 В Воронежской области за сутки заражение коронавирусом было подтверждено у 381 человека, сообщили в региональном оперативном штабе 30 декабря. Сутками ранее сообщалось о 385 случаях заражения. Подробности в материале: В Воронежской области скончались ещё 28 пациентов с COVID-19

12:16 30.12.2020 Почти 20 тыс. человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели в Дагестане, по данным на 10:45 30 декабря. За предыдущие сутки в республике болезнь победили 139 пациентов, сообщил федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Дагестане выздоровели почти 20 тыс. человек с подтвержденным COVID-19

12:18 30.12.2020 Вопрос снижения стоимости обучения в вузах Башкирии дополнительно обсудит руководство республики с ректорами этих учебных заведений. Об этом 30 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на пресс-конференции. К главе республики обратились студенты Башкирского государственного медицинского университета и попросили пересмотреть стоимость обучения во время пандемии коронавируса, так как большинство занятий проходит в форме дистанционного обучения. Читайте также: Глава Башкирии о стоимости обучения в вузах: «Обсудим этот вопрос»

12:30 30.12.2020 В Тюменской области во время пандемии скончались четверо медицинских работников, заражённых коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего на 29 декабря в Тюменской области выявлено 1860 медработников, заразившихся коронавирусом. Читайте также: Названо число заразившихся коронавирусом тюменских медиков

12:30 30.12.2020 В Минфине надеются, что пандемия коронавируса начнёт подходить к своему завершению в 2021 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Надеюсь, что в следующем году, еще раз повторюсь, этого не будет. Должны пройти штатно. Мы видим, что началась вакцинация, это очень важно. Мы видим, что, как говорят, иммунный ответ у населения появляется», — сказал Силуанов. Читайте также: Силуанов выразил надежду на спад коронавируса к середине 2021 года

12:37 30.12.2020 Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 декабря поздравили друг друга с Новым годом и обсудили по телефону совместные усилия по борьбе с эпидемией коронавируса, передаёт пресс-служба Кремля. Об этом: Путин и Токаев поздравили друг друга с Новым годоми обсудили коронавирус

12:43 30.12.2020 Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но мы фиксируем снижение активно болеющих на 4% — Мурашко.

12:43 30.12.2020 Переброска медотряда специального назначения в Республику Крым. mil.ru.

12:50 30.12.2020 В России эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно напряжённой. Об этом 30 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на телеканале «Россия 24». Читайте также: Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом на конец 2020 года

12:52 30.12.2020 В Мордовии по состоянию на 30 декабря выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 87 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 13 400 случаев. Подробности в материале: В Мордовии выявили ещё 86 случаев заражения коронавирусом

12:59 30.12.2020 В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 92 человек. Подробности в материале: Ещё два человека скончались от COVID-19 в Мордовии

13:00 30.12.2020 Эпидемия коронавируса нового типа легла особенно тяжёлым бременем на тех, кто имел фоновые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой. Об этом 30 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Мурашко рассказал о сердечно-сосудистых заболеваниях на фоне пандемии

13:06 30.12.2020 В Марий Эл по состоянию на 30 декабря выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 50 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9135 случаев. Об этом: В Марий Эл выявили 51 новый случай заражения коронавирусом

13:09 30.12.2020 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне в регионе также был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 119 человек. Читайте также: За сутки от COVID-19 скончался ещё один житель Марий Эл

13:14 30.12.2020 Вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак». dzhmao.ru.

13:15 30.12.2020 Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в Кремле 30 декабря.

13:16 30.12.2020 Правительство Иркутской области не стало комментировать причины увеличения числа смертей в октябре и ноябре 2020 года по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года в ответе на этот вопрос в запросе журналистов, указав только статистические данные. «Показатель общей смертности за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, по данным министерства здравоохранения Иркутской области, увеличился на 9,8% (данные с нарастающим итогом за весь период). Число смертей от коронавируса (COVID-19) в 2020 году — 1299», — говорится в ответе на вопрос о причинах увеличения числа смертей в октябре и ноябре 2020 года. Цитата ircity.ru.

13:17 30.12.2020 Голикова заявила, что от коронавируса в России скончался 70 921 человек, плюс еще 45 109 смертей учитываются как те, на которые коронавирус повлиял.

13:18 30.12.2020 Ещё 273 носителя коронавируса выявлено в Волгоградской области 30 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки, общее количество случаев заражения превысило 35 тысяч. Об этом: В Волгоградской области выявлено более 35 тысяч носителей коронавируса

13:21 30.12.2020 Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная на Новосибирском предприятии «Вектор». khabkrai.ru.

13:21 30.12.2020 В соответствии с постановлением правительства Забайкальского края, студенты четырёх забайкальских медколледжей получат специальные соцвыплаты. Это касается тех учеников, которые были направлены на практическую подготовку в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Забайкальского края в ноябре — декабре. Об этом 30 декабря сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

13:35 30.12.2020 У России нет необходимости продвигать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на рынок Европейского союза. Такая задача перед Москвой не стоит. Об этом 30 декабря заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Об этом: Постпред РФ при ЕС: Россия не рассматривает вакцину как источник прибыли

13:35 30.12.2020 Еще более двух тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Самарскую область. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что в самое ближайшее время вакцина будет доставлена в медорганизации. Об этом: В Самарскую область поступило еще более 2000 доз вакцины «Спутник V»

13:43 30.12.2020 Крупные партии вакцин от COVID-19 поступят в Севастополь в начале 2021 года, сообщили 30 декабря в пресс-службе правительства города. Читайте подробнее: Севастополь готовится к масштабной вакцинации от COVID-19

13:48 30.12.2020 305 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 31 097 случаев заражения этой инфекцией. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 305 случаев заражения коронавирусом

13:50 30.12.2020 Ход пандемии коронавируса в России и в других странах отличается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Специфика протекания пандемии в России, она очень отличается от того, что было в других странах. Смотрите: мы вступили в пандемию, по сути, в середине марта. Два с половиной месяца у нас было на то, чтобы подготовить систему здравоохранения, мы неоднократно об этом говорили», — сказала Голикова. Об этом: Голикова рассказала об отличии пандемии в РФ и за рубежом

13:51 30.12.2020 Развертывание мобильного госпиталя в Симферополе. mil.ru.

13:54 30.12.2020 Зимние каникулы у школьников Севастополя продлены на неделю, до 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 30 декабря. Об этом: В Севастополе школьные каникулы продлили до 18 января

13:55 30.12.2020 Регионы получат свыше 26 млрд рублей на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Средства пойдут на социальные контракты, чтобы люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации, заключив такой контракт, могли трудоустроиться», — объяснил председатель Правительства РФ.

13:59 30.12.2020 В Архангельской области за сутки выявили 359 новых случаев COVID-19, лидер по приросту заболевших — Северодвинск. Об этом: В Архангельской области за сутки выявили 359 носителей коронавируса

14:11 30.12.2020 Первая партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в Сербию.

14:23 30.12.2020 В Оренбургской области за 29 декабря зафиксировали ещё 182 носителя коронавируса. Эти данные сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 28 561 случай заражения. Выздоровели 25 010 человек. Госпитализированы с COVID-19 1100 пациентов. Из них у 306 состояние тяжёлое, а 62 находятся на искусственной вентиляции лёгких. Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили ещё 182 носителя коронавируса

14:31 30.12.2020 Борьба с коронавирусом в московской клинике [mosgorzdrav.ru].

14:37 30.12.2020 В Пермском крае за 29 декабря выявили ещё 325 носителей коронавируса. Эти новые данные приводит Роспотребнадзор. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 30 298 заразившихся. В больницах находятся 1783 человека, в том числе 108 подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте подробнее: В Прикамье выявили уже более 30 тыс. носителей коронавируса

14:38 30.12.2020 Заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, стало причиной смерти почти 71 тыс. жителей России за период пандемии. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 30 декабря в интервью телеканалу «Россия 24». «70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности «ковид», он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению», — подчеркнула Голикова. Ещё 45 109 человек скончались от других причин, но у всех тест на коронавирусную инфекцию был положительным, добавила она. Об этом: Голикова назвала число умерших от COVID-19 в России

14:50 30.12.2020 Все регионы России обеспечены лекарствами по коронавирусу, есть запасы на период до нескольких недель — глава Минпромторга Мантуров.

14:54 30.12.2020 Россия до конца этого года введёт в гражданский оборот более 1 млн доз вакцины «Спутник V» — Мантуров.

14:55 30.12.2020 Вакцина от коронавируса [Gov39.ru].

14:58 30.12.2020 За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 422 человека. Об этом: Более 36 тысяч жителей Архангельской области переболели COVID-19

15:06 30.12.2020 В России произвели уже около двух миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, план по выпуску вакцины в России реализуется с превышением графика — удалось масштабировать производство и сделать большее количество препарата, чем планировалось изначально. Читайте подробнее: Миллион доз «Спутник V» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года

15:15 30.12.2020 За сутки в Красноярском крае скончались 18 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 1684. Читайте подробнее: Ещё 18 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае

15:18 30.12.2020 Жители Новосибирской области теперь смогут удаленно получить консультацию врача по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции. Сервис реализован министерством цифрового развития и связи совместно с министерством здравоохранения региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Новосибирцам стали доступны онлайн-консультации по вопросам коронавируса

15:22 30.12.2020 Музей памяти медработников Махачкалы, погибших в период распространения коронавируса, открыли в городском лицее №22. Музейная экспозиция включает фотографии врачей, их научные работы, детские рисунки, сообщили в пресс-службе мэрии города. Об этом: В лицее Махачкалы открыли музей памяти погибших от COVID-19 медиков

15:36 30.12.2020 За весь период в Омской области выявлено 29 857 носителей коронавируса. Читайте также: В Омской области коронавирус за сутки выявлен у 252 человек

15:37 30.12.2020 В Новосибирской области сегодня, 30 декабря, скончался экс-депутат Законодательного собрания, выдающийся советский, российский хозяйственный деятель, организатор агропромышленного производства, председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического Труда Юрий Бугаков. Об этом и сообщили в региональном правительстве. «Причиной смерти Бугакова стал коронавирус или его последствия», — сообщил Тайге.инфо источник в «Единой России». Читайте подробнее: Скончался новосибирский экс-депутат и глава племзавода Юрий Бугаков

15:44 30.12.2020 Массовая добровольная вакцинация от COVID-19 началась в Рязанской области. Определены три уровня приоритетных категорий лиц, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в региональной оперативной рабочей группе региона. Читайте также: В Рязанской области началась массовая вакцинация от COVID-19

15:48 30.12.2020 За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 189 человек, за весь период пандемии — у 24 237. Об этом сообщили 30 декабря в областной администрации. За сутки в регионе выздоровели 215 человек. Общее число выздоровевших в Томской области — 19 885 человек. Подробности в материале: В Томской области от COVID-19 выздоровели почти 20 тысяч человек

15:49 30.12.2020 В Саратовской области продлили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Работодателям рекомендуется продлить режим самоизоляции работающим пенсионерам до 18 января. Читайте подробнее: Саратовским пенсионерам продлили режим самоизоляции

15:57 30.12.2020 Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, у которой ранее диагностировали COVID-19, остаётся в больнице в стабильном состоянии. Об этом представитель клинической больницы № 122 имени Леонида Соколова ФМБА России сообщила 30 декабря. «Состояние стабильное, без отрицательной динамики», — сказала сотрудница петербургской больницы ТАСС. Об этом: Медики рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

15:58 30.12.2020 С 1 августа воздушными транспортом в Удмуртию вернулись из зарубежных поездок 14 429 человек. Из них 467 человек, или 3,2% от общего числа прибывших, не сдали обязательный тест на коронавирус. Подробности в материале: Более 450 туристов не сдали тест на коронавирус после приезда в Удмуртию

15:59 30.12.2020 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 30 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 156 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: За сутки скончались ещё восемь новосибирцев с коронавирусом

16:00 30.12.2020 В Архангельской области не хватает лекарств для амбулаторного лечения ковид-пациентов. Об этом: В Архангельской области не хватает лекарств для лечения COVID-19

16:02 30.12.2020 Салют в новогоднюю ночь решили не устраивать власти Рязани. Чтобы избежать концентрации людей в одном месте, также отказались от концерта на центральной площади, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе мэрии. Читайте также: Жителей Рязани оставили без общегородского новогоднего салюта

16:14 30.12.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 170 человек за последние сутки, сообщает 30 декабря федеральный штаб. Накануне, 29 декабря, в регионе было зарегистрировано 167 подтверждённых случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 20 тыс. 880 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 170 носителей коронавируса

16:20 30.12.2020 В Калужской области за сутки подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 30 декабря областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 169 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Калужской области коронавирус унёс жизни четырёх человек

16:20 30.12.2020 Молекулярный биолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов назвал три реальных научных факта, связанных с коронавирусом, о которых должен знать каждый. Его интервью опубликовано на сайте Специализированного учебно-научного центра НГУ. Подробности в материале: Новосибирский вирусолог рассказал, чем закончится пандемия

16:22 30.12.2020 В Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся более тысячи несовершеннолетних, 25 детей госпитализированы. Читайте подробнее: Более тысячи детей лечатся от COVID-19 в Архангельской области

16:28 30.12.2020 Чтобы пандемия коронавируса заглохла, должно переболеть и получить антитела минимум 60% жителей. Об этом в интервью сайту Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (НГУ) рассказал молекулярный биолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов. Об этом: Вирусолог уточнил, как будет развиваться пандемия коронавируса в 2021 году

16:37 30.12.2020 Смерть 21 пациента с COVID-19 зарегистрирована во Владимирской области 30 декабря. Выявлено 177 носителей коронавируса, что на одного больше, чем за предыдущие сутки, выписаны после выздоровления 174 человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Подробности в материале: Во Владимирской области от COVID-19 скончался ещё 21 человек

17:09 30.12.2020 Система здравоохранения Архангельской области не только справилась с возросшей на фоне пандемии нагрузкой, но и смогла улучшить ряд показателей, сообщили в оперштабе. Читайте также: В Архангельской области на фоне пандемии сократилась онкозаболеваемость

17:13 30.12.2020 Первая партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» поступила в Волгоградскую область. Прививки сделают представителям групп риска, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе администрации региона. Подробности в материале: В Волгоградскую область привезли первую партию вакцины «ЭпиВакКорона»

17:24 30.12.2020 Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлен до 13 января, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края. Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Подробности в материале: На Кубани режим повышенной готовности продлили до 13 января

17:29 30.12.2020 Ограничения, которые введены в Петербурге из-за пандемии коронавируса, объявлялись только после коллективных обсуждений со специалистами Роспотребнадзора, городского координационного штаба и других ведомств. Эти ограничения — не такие жёсткие, какими могли бы быть. Обсуждались и гораздо более строгие варианты. Об этом в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявил 30 декабря губернатор Александр Беглов. Читайте также: Беглов рассказал о варианте жёсткого локдауна для Петербурга

17:42 30.12.2020 Готовность первой в Ростовской области инфекционной больницы достигла почти 80%. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев во время визита на объект 30 декабря. Об этом: Готовность инфекционной больницы в Ростове-на-Дону достигла 80%

17:44 30.12.2020 В Вологодской области продолжат закупать лабораторное оборудование для тестирования на COVID-19. Об этом: Вологодский губернатор поручил увеличить объемы ковид-тестирования

17:44 30.12.2020 В Петербурге смягчили «коронавирусные» ограничения для общепита на новогодних праздниках. Соответствующее постановление подписал 30 декабря 2020 года губернатор Александр Беглов. Читайте подробнее: В Петербурге резко ослабили ограничения для общепита и театров

17:45 30.12.2020 В Свердловской области зарегистрировали ещё 17 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Днём ранее, 29 декабря 2020 года, в области зафиксировали столько же смертей от новой коронавирусной инфекции (17), а 28 декабря — 16 смертельных случаев. Всего от COVID-19 в регионе скончался 1491 человек. В России подтверждена смерть 56 426 пациентов, ранее заболевших данной инфекцией. Читайте также: В Свердловской области подтвердили почти 1500 смертей от COVID-19

17:56 30.12.2020 Доступ граждан на Красную площадь в Москве будет ограничен в новогоднюю ночь в рамках мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Читайте подробнее: Доступ на Красную площадь в Москве будет закрыт на Новый год

18:25 30.12.2020 В 2020 году в Тамбовской области, несмотря на пандемию, строились школы, детские сады, спортивные объекты, оказывалась поддержка малому бизнесу, а основные макроэкономические показатели превысили среднероссийские значения. Читайте также: Тамбовская область в 2020 году: экономическое развитие вопреки пандемии

18:58 30.12.2020 Правительство Боливии подписало соглашение на поставку в страну российской вакцины «Спутник V», сообщил 30 декабря президент Боливии Луис Арсе на своей странице в Facebook. Церемония подписания контракта транслировалась в Facebook президента Боливии. По его словам, в рамках этого контракта Боливия получит 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса.

19:35 30.12.2020 «Обрабатывать руки необходимо как при входе, так и при выходе из метро. Если вам нужно снять перчатки, обязательно обработайте руки прежде, чем их снова надеть. Это обеспечивает дополнительную защиту», — рассказал эксперт. Об этом: Эксперт рассказал о способах снизить вероятность заражения коронавирусом