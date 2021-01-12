Россия вступает в 2021 год с продолжающейся пандемией коронавируса. Во всех регионах страны активно продолжается вакцинация от COVID-19. Так, в Москве с 30 декабря, помимо ряда других категорий населения, могут привиться студенты старше 18 лет. Также всем привившимся студентам, пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями власти столицы пообещали разблокировать транспортные карты.

Параллельно интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» продолжает расти: так, в Аргентине уже началась вакцинация населения препаратом из РФ, а власти Венесуэлы заявили о намерении закупить 10 млн доз «Спутника V».

Вирусологи и врачи между тем советуют встречать Новый год в кругу семьи, однако подчёркивают, что никто не запрещает людям совершить прогулку в новогоднюю ночь.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в РФ, рассказывает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
20:33 29.12.2020

Среднюю школу №11 в Глазове временно закрыли за нарушения установленных на период пандемии санитарных правил и гигиенических нормативов. В ходе эпидрасследования выяснилось, что в школе «не проводятся в полном объеме мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи новой коронавирусной инфекции».

Читайте подробнее: Школу в Удмуртии закрыли за противокоронавирусные нарушения

21:41 29.12.2020

Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время объявит о партнерстве с крупным китайским производителем вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы хотим кооперироваться с другими вакцинами. Мы объявим о крупном партнёрстве по вакцинам с китайским производителем в течение ближайших пары недель», — сказал Дмитриев в эфире Bloomberg TV.

21:41 29.12.2020

Российская вакцина от коронавируса. Министерство здравоохранения России

21:50 29.12.2020

Решение мэра Москвы продлить на неделю новогодние каникулы школьникам столицы нашло одобрение далеко не большей части родителей. Кому-то вновь придется решать вопрос, куда пристроить детей. Кто-то должен работать.

22:01 29.12.2020

В Департаменте транспорта Москвы подтвердили, что социальные карты студентов, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей старше 65 лет разблокируют, если сделать прививку от коронавируса.

Ранее об этом решении в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

22:10 29.12.2020

Российская вакцина «Спутник V». Mos.ru

22:42 29.12.2020

«Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики (ЦРРП) выпустили доклад «Регионы ПФО в пандемию: итоги года и прогнозы».

Читайте подробнее: Регионы ПФО: тенденции-2020 и перспективы-2021

22:49 29.12.2020

О тенденциях в регионах в коронавирусный 2020 год.

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23:03 29.12.2020

В Москве за сутки скончались ещё 72 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 11 136, сообщили в оперативном штабе столицы.

Об этом: В Москве за сутки скончались 72 пациента с COVID-19

23:17 29.12.2020

Ковид-паспорта в мире будут введены, причём в ряде стран, вероятно, уже в 2021 году, сообщил 29 декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире «России 24».

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