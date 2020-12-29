Кострома, 29 декабря, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Костромичи возмущаются в социальных сетях предновогодним ростом цен на некоторые продукты, в частности, куриные яйца, говядину и красную икру. Об этом сообщает «KOSTROMA.TODAY».

Наталья Диева ИА REGNUM Перед Новым годом в Костроме подорожала красная икра

Горожане утверждают, что стоимость десятка куриных яиц в костромских магазинах начинается от 80 рублей, а купить стандартную банку красной икры рыб лососевых пород можно минимум за 450−500 рублей при том, что год назад цены за 140-граммовую банку деликатеса начинались от 150 рублей. Костромичи уверены, что перед праздниками поднялись цены и на говядину — килограмм мяса в городе стоит около 600 рублей.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в департамент экономического развития Костромской области. По мнению специалистов, поднятию цен на яйца в декабре поспособствовало увеличение спроса, а стоимость килограмма говядины, названная костромичами, не соответствует действительности.

«Цены на яйца стандартно поднимаются два раза в год — перед Пасхой и Новым годом. В данном случае повышение связано с увеличением спроса на этот товар — яйца входят в состав многих новогодних блюд. К тому же из-за закрытия птицефабрики в Буе (в октябре 2020 года из-за птичьего гриппа на фабрике уничтожили всех кур — ИА REGNUM) предложение немного снизилось, отсюда и повышение. Что касается говядины — я не знаю, о каких ценах говорят люди, но за 11 месяцев 2020 года цена килограмма говядины выросла на 5,7%, по данным за ноябрь килограмм мяса стоил 361 рубль 12 копеек. Ситуацию с ценами на красную икру департамент не отслеживает, так как этот товар не социально значимый», — пояснила начальник отдела потребительского рынка департамента экономического развития Костромской области Юлия Вакурова.

Отметим, что в ноябре стоимость десятка куриных яиц, по данным Костромастата, составляла 62 рубля. О возможном росте цен на красную икру в России говорили ещё летом — эксперты предполагали, что из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке рост цен на этот вид товара в новогодние праздники вместо стандартных 15−20% может составить 60%. О том, как обстояла ситуация с ценами в декабре 2020 года, статистики смогут рассказать только через месяц — в январе 2021 года.

Напомним, ранее Владимир Путин выразил недовольство повышением цен на продовольственные товары. На совещании 9 декабря президент раскритиковал правительство РФ за рост цен на социально значимые товары — макароны, сахар, муку и подсолнечное масло. Позднее правительство подготовило решения, позволяющие отслеживать и стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. Соответствующие постановления 15 декабря были подписаны премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.