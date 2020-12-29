Москва, 29 декабря, 2020, 18:18 — ИА Регнум. В Москве с 30 декабря будет расширен перечень лиц, имеющих возможность пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19. Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет», — написал он.

Собянин уточнил, что для студентов младше 18 лет прививка пока невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних ещё не получило одобрения Минздрава России.

Кроме этого, по словам Собянина, прививку смогут сделать граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим — при условии, что к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.

Напомним, 28 декабря в перечень лиц, которые могут получить прививку от COVID-19 в приоритетном порядке, в Москве были включены также работники сфер ЖКХ, общественного питания, спорта и охраны правопорядка, волонтёры и лица, занятые в некоммерческих и религиозных организациях.