Кострома, 29 декабря, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Тридцати улицам в Костроме, переименованным в советские годы, «вернут» дореволюционные названия — сообщает «K1NEWS». С таким предложением выступили члены общественного совета по вопросам историко-архитектурного облика Костромы при главе города Юрии Журине.

Наталья Диева ИА REGNUM Улица Молочная гора ( Екатеринославская ) в историческом центре Костромы

Однако об официальном переименовании улиц речь не идёт. На домах, расположенных в исторической части города, появятся двойные таблички с дореволюционным и современным названиями улиц.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по местному самоуправлению думы города Костромы Любовь Бекенева, депутаты поддержали предложение общественников. На первом этапе в 2021 году поместить двойные таблички и указатели планируется на 15 улицах и двух площадях Костромы.

Указатели появятся на улице Советской (историческое название — улица Русина), Ленина (Еленинская), Чайковского (Ильинская), Шагова (Марьинская), Свердлова (Никольская), Козуева (Ново-Троицкая), Нижней Дебре (Дебринская), Дзержинского (Всехсвятская), Островского (Мшанская), Симановского (первый квартал — улица Богоявленская, второй квартал — Власьевская), Молочная гора (Екатеринославская), Войкова (переулок Жоховский), проспекте Текстильщиков (улица Царевская), проспекте Мира (улица Павловская), а так же площадях Сусанинской (Екатерининская) и Советской (Воскресенская).

Согласовывать вопросы размещения указателей с собственниками зданий будут сами общественники, финансировать изготовление и установку табличек городской бюджет не будет. По словам Бекеневой, активисты уже нашли спонсора, готового оплатить работы, однако его имя пока не разглашается.