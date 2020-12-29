Кострома, 29 декабря, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Жители Костромской области стали в два раза чаще покупать услуги и товары в интернете, сообщает костромское отделение Банка России.

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За 9 месяцев 2020 года костромичи совершили 30 миллионов покупок на сумму в 53 миллиарда рублей.

«В пандемию покупатели заменили оплату покупок картами, а походы в магазин — онлайн-покупками. Каждая пятая безналичная операция по карте совершалась костромичами с использованием сети Интернет. Количество интернет покупок возросло почти вдвое, а также в 2,5 раза выросла их общая сумма», — сообщила начальник сектора платежных систем и расчетов костромского отделения Банка России Любовь Мельникова.

Костромичи стали на треть чаще расплачиваться банковскими картами. С января по сентябрь текущего года горожане совершили 81 миллион транзакций на общую сумму 52 миллиарда рублей. В отчётном периоде костромичи снимали наличные на 20% реже, чем в прошлом году.

Отметим, что наряду с ростом популярности онлайн-покупок в регионе выросло количество киберпреступлений. Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте УМВД России по Костромской области, из 2869 краж, зарегистрированных на территории региона с января по ноябрь 33% являлись дистанционными, из 1209 фактов мошенничества 82% было совершено с использованием IT — технологий. Всего за 11 месяцев текущего года в регионе зафиксировали 2355 интернет-преступлений.