Костромичи стали меньше пользоваться наличными деньгами
Кострома, 29 декабря, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Жители Костромской области стали в два раза чаще покупать услуги и товары в интернете, сообщает костромское отделение Банка России.
За 9 месяцев 2020 года костромичи совершили 30 миллионов покупок на сумму в 53 миллиарда рублей.
Костромичи стали на треть чаще расплачиваться банковскими картами. С января по сентябрь текущего года горожане совершили 81 миллион транзакций на общую сумму 52 миллиарда рублей. В отчётном периоде костромичи снимали наличные на 20% реже, чем в прошлом году.
Отметим, что наряду с ростом популярности онлайн-покупок в регионе выросло количество киберпреступлений. Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте УМВД России по Костромской области, из 2869 краж, зарегистрированных на территории региона с января по ноябрь 33% являлись дистанционными, из 1209 фактов мошенничества 82% было совершено с использованием IT — технологий. Всего за 11 месяцев текущего года в регионе зафиксировали 2355 интернет-преступлений.