Кострома, 29 декабря, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Руководителей костромской дорожно-строительной организации ООО «Дормострой» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму в 608 миллионов рублей, сообщает СУ СКР по Костромской области.

По данным следователей, с 2016 по 2018 год «фактические руководители и бенефициары» фирмы незаконно получали налоговые вычеты по НДС, предоставляя налоговикам фальшивые документы по поставкам товаров, выполнению работ и оказанию услуг с фактически подконтрольными им фирмами.

В результате «согласованных действий» руководства организация не доплатила в бюджетную систему России 608 миллионов рублей налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) обыски проводились по 16 адресам физических и юридических лиц. В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом.

Отметим, что средства массовой информации связывают «Дормострой» с именем известного ивановского бизнесмена Телмана Ферояна, обыски в домах и офисе которого прошли 15 декабря 2020 года.

ООО «Дормострой» регулярно выигрывало конкурсы на ремонт костромских дорог — в 2020 году фирма отремонтировала 14,7 км. дорог в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ по контракту составила 568 миллионов рублей.

Эта же фирма занималась строительством дороги в заволжском микрорайоне «Новый город», на возведение которой регион получил 35,7 млн рублей субсидии из резервного фонда правительства РФ.