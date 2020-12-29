Калуга, 29 декабря, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 167 человек за последние сутки, сообщает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 28 декабря, в регионе было зарегистрировано 168 подтверждённых случаев.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 20 тыс. 710 человек, 1157человек находятся на лечении, 19 тыс. 388 человек выздоровели, 165 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (232), в Обнинске (136), в Кировском районе (80) и в Малоярославецком районе (75).