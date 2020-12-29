Псков, 29 декабря, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников смог избавиться от COVID-19, находясь на амбулаторном лечении. Об этом глава региона рассказал 29 декабря в своем традиционном видеообращении, посвященном текущей ситуации в регионе.

Instagram.com/m.v_007/ Михаил Ведерников

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Напомним, о том, что Ведерников заразился коронавирусом, стало известно 18 декабря. С 15 декабря, после контакта с инфицированным, он ушел на самоизоляцию и во время лечения работал в удалённом режиме.

«С болезнью я справился на домашнем лечении, с понедельника вернулся в привычный график. Конечно, ковид не прошёл без последствий, — но они у всех сохраняются на протяжении нескольких недель. Работе это не мешает», — сообщил сегодня Михаил Ведерников.

Он отметил, что система здравоохранения региона в целом справляется с текущими темпами эпидемии. Напомним, за последние сутки в Псковской области выявлено 395 новых случаев заражения, в последние дни суточная цифра примерно одинакова.

«Да, не всё проходит идеально, но мы выжали максимум из доступных ресурсов», — отметил Михаил Ведерников.

Этому способствовало радикальное расширение материальной базы, появление в регионе новой инфекционной больницы.

«Сейчас у нас три корпуса инфекционной больницы, единая диспетчерская служба скорой помощи с новыми автомобилями, широкая сетка волонтёров и студентов, задействованных на всех уровнях здравоохранения. Поэтому с новым пиком мы справимся: готовы к любому развитию событий», — сказал Ведерников.

Он попросил жителей региона в период новогодних праздников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора для профилактики ковида — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию, участвовать в мероприятиях только на свежем воздухе.