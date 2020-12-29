Перемышль, Калужская область, 29 декабря, 2020, 16:39 — ИА Регнум. В Перемышльском районе Калужской области на базе центральной районной библиотеки 29 декабря состоялась церемония открытия информационного интеллект-центра «Библиотека нового поколения». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru На открытии библиотеки выступил министр культуры Калужской области Павел Суслов

Новый интеллект-центр включает отдельную мягкую зону для чтения, оборудованную удобными креслами, пуфами и стеллажами с познавательной литературой, а также релакс-площадки для молодёжи с интерактивными панелями и шлемами виртуальной реальности. Для библиотеки приобретены новые книги и периодика, получен доступ к национальной электронной библиотеке (НЭБ) и электронному библиотечному каталогу современной литературы (ЛитРес), созданы условия для пользователей с ограниченными возможностями.

Современные технологии позволят автоматизировать внутренние процессы учета имеющихся фондов, инвентаризации, безопасности, открытого доступа и обслуживания читателей. Сотрудники библиотеки прошли курсы профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации в соответствии с современными требованиями.

«Информационный интеллект-центр «Библиотека нового поколения» села Перемышль станет центром притяжения для жителей района, предоставляя новые возможности для самореализации и получения необходимых знаний», — сказал на открытии библиотеки министр культуры Калужской области Павел Суслов.