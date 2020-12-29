Москва, 29 декабря, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Когда министр финансов РФ Антон Силуанов говорит о том, что власти РФ не будут повышать налоги, а в случае падения доходов прибегнут к заимствованиям, то не следует забывать, что для России заимствование на внешних рынках может быть проблемным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Международный опыт показывает, что политика заимствований — правильный инструмент. Вопрос только в том, у кого заимствовать средства, — сказал Земцов. — Заимствование на внешних рынках проблемно из-за геополитических рисков, кредитного рейтинга России и неуверенности инвесторов в экономике страны. Также необходимо иметь в виду, что цена заимствований на внешнем рынке будет довольно высока, хотя у России относительно маленький долг по отношению к ВВП в сравнении с другими развитыми странами».

При этом, как подчеркнул Земцов, на внутреннем рынке тоже не всё просто.

«Население вложило средства в жилье из-за дешевой ипотеки, а бизнес находится в кризисе и избегает долговых обязательств. Так что полагаться на средства внутри страны тоже довольно сложно», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее обещания министра финансов РФ Антона Силуанова оценил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.