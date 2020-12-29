Ярославль, 29 декабря, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В Ярославле в Музее современного искусства «Дом Муз» открылась выставка Константина Худякова «Цифра и миф». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

Музей современного искусства «Дом муз» Открытие выставки Константина Худякова в Ярославле

Константин Худяков считается ведущим российским художником, создающим свои работы с помощью современных цифровых технологий. Его выставка проходит в Ярославле впервые.

«В экспозиции, которая будет представлена жителям и гостям Ярославля, можно увидеть немало сюрреалистичных работ, ощутить необычный, завораживающий эффект стерео-картин, и, путешествуя по залам «Дома Муз», стать соучастником творческого процесса», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

Музей современного искусства «Дом муз» Открытие выставки Константина Худякова в Ярославле

Константин Худяков — действительный член Российской академии художеств, председатель Творческого Союза художников, Заслуженный художник России.

«Его по праву можно назвать философом современного искусства. Каждая его работа — это синтез мысли, художественного взгляда на мир и технологического начала. Художник применяет цифровое искусство для создания «гиперкачества реальности». По мнению автора, при очень сильном увеличении возможно увидеть необычные визуальные откровения. Когда у художника рождается образ, компьютер лишь помогает создать совершенное изображение, изобилующее деталями», — рассказали в музее.

Музей современного искусства «Дом муз» Открытие выставки Константина Худякова в Ярославле

По словам самого Худякова, цифровые технологии открывают перед художниками новые перспективы.

«Мне кажется, изобразительное искусство стоит на пороге возрождения в совершенно головокружительном качестве: наконец появился носитель изображения невероятного разрешения и достаточного размера, они теперь могут сочетаться со всеми мыслимыми и немыслимыми возможностями цифрового кино, компьютерной графики, интерактивного режима. Появилась возможность создания с помощью компьютера настоящей Картины», — рассказал Константин Худяков.

Произведения Константина Худякова находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственном Русском Музее, Музее Современного Искусства Вены, а также во многих других отечественных и зарубежных частных коллекциях.

Музей современного искусства «Дом муз» Открытие выставки Константина Худякова в Ярославле

На персональной выставке Константина Худякова в Музее современного искусства «Дом Муз» представлены цифровые картины на холсте, стерео-лайт-панели и картины с дополненной виртуальной реальностью. Для посетителей выставка открыта с 30 декабря 2020 года.