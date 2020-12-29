В Ярославле открылась выставка «Цифра и миф»
Ярославль, 29 декабря, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В Ярославле в Музее современного искусства «Дом Муз» открылась выставка Константина Худякова «Цифра и миф». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.
Константин Худяков считается ведущим российским художником, создающим свои работы с помощью современных цифровых технологий. Его выставка проходит в Ярославле впервые.
Константин Худяков — действительный член Российской академии художеств, председатель Творческого Союза художников, Заслуженный художник России.
По словам самого Худякова, цифровые технологии открывают перед художниками новые перспективы.
Произведения Константина Худякова находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственном Русском Музее, Музее Современного Искусства Вены, а также во многих других отечественных и зарубежных частных коллекциях.
На персональной выставке Константина Худякова в Музее современного искусства «Дом Муз» представлены цифровые картины на холсте, стерео-лайт-панели и картины с дополненной виртуальной реальностью. Для посетителей выставка открыта с 30 декабря 2020 года.
Константин Худяков родился в 1945 году в селе Царевщине Саратовской области в семье учителей. В 1971 году окончил кафедру промышленной архитектуры Московского архитектурного института. Впервые в МАрхИ студенту разрешили вместо традиционных планшетов с чертежами показать на защите фильм-проект, снятый камерой собственной конструкции.
Еще в студенческие годы Константина Худякова интересовало создание новых технологий в арсенале традиционных изобразительных средств. Так, одним из первых в Москве художник стал использовать в своих работах аэрограф. Затем художник вводит в свой арсенал видеокамеру и видеопроектор, а в 1997-м — компьютер.
На сегодняшний день Константин Худяков является лидером в российском искусстве высоких технологий, художником, находящимся в бесконечных поисках новейших технических течений, осваивающим самые прогрессивные программы и аппаратуру. Константин Худяков участник Московских и Венецианских биеннале современного искусства, а также многочисленных музейных выставок в России и за рубежом.