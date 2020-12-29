Боровск, Калужская область, 29 декабря, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Особо охраняемая природная территория регионального значения — природный парк «Ландшафт долины реки Ксёма» создана в окрестностях деревень Ищеино и Шувалово Боровского района Калужской области. Об этом 29 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Природный парк «Ландшафт долины реки Ксёма»

В живописном природном комплексе растут старовозрастные ели и дубы, а также обитают редкие и занесенные в Красную книгу Калужской области животные и растения. На 127 га природного парка установлен дифференцированный режим особой охраны и использования участков в зависимости от их экологической рекреационной и хозяйственной ценности. Заповедная зона необходима для сохранения уникальных и типичных природных комплексов. Здесь также выделены участки для организованного отдыха, а также для ведения хозяйственной деятельности

Новая калужская особо охраняемая природная территория «Ландшафт долины реки Ксёма» создана в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».