Вашингтон, 29 декабря, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель автокемперов Benchmark Vehicles представил свой новый автодом, созданный на базе Mercedes-Benz Sprinter 2019 года производства. Об этом сообщается на сайте компании.

Benchmarkvehicles.com Кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter

Новинка сделана под заказ для клиента, который в условиях пандемии коронавируса решил путешествовать внутри страны. В техзадании заказчик указал, что автокемпер должен быть вместительным и «всепогодным».

Путешествовать в автодоме могут до четырёх человек. При этом он имеет полноценную кухню, спальные места, место для отдыха и множество ящиков для вещей.

В кухонной зоне есть электроплита, холодильник, а также раковина. В кемпере предусмотрен наружный душ, двуспальная кровать внизу и одна кровать сверху под складной крышей. Кроме того, в кемпере есть ещё одно спальное место. Оно трансформируется из пассажирского сиденья.

Цена такого кемпера составляет 275 тыс. долларов (около 20 218 000 рублей).

Ранее компания Mercedes-Benz представила проект электрической платформы Electric Versatility Platform для лёгких коммерческих автомобилей. На этой «тележке» в том числе будет собираться eSprinter следующего поколения.

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