Санкт-Петербург, 29 декабря, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга с 2021 года упразднят шесть видов многоразовых проездных билетов, не пользующихся популярностью у пассажиров. А для наиболее востребованной у петербуржцев электронной карты «Подорожник» зону действия распространят на пригородные маршруты. Об этом 29 декабря сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир трамвая

Со следующего года упраздняются билеты на 2, 4, 6, 7 суток, многоразовые проездные на метро, отдельные виды месячных проездных для наземного транспорта, комбинированный билет на 10 поездок и бумажные месячные проездные. «В целом в 2021 году планируется упразднить 17 разновидностей недостаточно востребованных проездных билетов, оставив только 20 видов», — отметили в комтрансе.

В то же время зона действия единого электронного билета на основе смарт-карты «Подорожник» будет распространена на пригородные автобусные маршруты.

Напомним, с 1 января 2021 года стоимость проезда в петербургском метрополитене по жетону составит 60 рублей, а поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае по разовому билету обойдется 55 рублей.

Как напомнили в комитете по транспорту, поездки в метрополитене по жетонам сегодня оплачивают только 13% пассажиров, остальные используют многоразовые проездные билеты на электронной основе, поездка по которым стоит дешевле. Льготная стоимость проезда по многоразовым проездным, а также при оплате картами «Мир» и «Единой картой петербуржца» сохранится и в 2021 году.

Стоимость льготных билетов для пенсионеров, ветеранов труда и федеральных льготников по-прежнему будет полностью компенсироваться из бюджета Санкт-Петербурга.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга признали, что последствия пандемии и принятых городом ограничительных мер тяжело отразились на экономике перевозчиков. Так, исполнение плана по перевозке пассажиров в декабре 2020 года составило в среднем 61,2% от запланированных прежде показателей.