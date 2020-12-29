Уфа, 29 декабря, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Жителям Башкирии, которые планируют провести новогодние каникулы за рубежом, нужно будет обязательно сдать тест на коронавирус по возвращении в республику. Об этом 29 декабря сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

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По его словам, граждане России, которые возвращаются на территорию страны из-за границы, должны обязательно заполнить анкеты и спецформу на едином портале госуслуг до вылета в РФ, не позднее регистрации на рейс. А в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию, они должны пройти тест на коронавирус и обязательно разместить информацию о результатах обследования на едином портале госуслуг.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии можно будет записаться на вакцинацию против коронавируса через мобильное приложение. Запись откроют после поступления в республику достаточного количества доз вакцины.