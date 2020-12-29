Киев, 29 декабря, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Главным событием 2021 года на Украине стало фактическое банкротство президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Об этом заявил 29 декабря, подводя итоги политического года на Украине, эксперт Виталий Бала.

Он отметил, что в конце 2020 года рейтинг Зеленского составляет 26,5% из тех граждан, кто определился и точно пришел бы на выборы.

«На самом деле реальный рейтинг значительно меньше в количественном измерении тех людей, которые готовы голосовать за действующего президента… Ведь с небольшой явкой, которая была, в частности, из-за коронавируса… уровень поддержки будет меньше по сравнению со всеми предыдущими президентами. А ведь на выборах весной 2019 года за Зеленского проголосовали 73,2%», — напоминает специалист.

Политолог напоминает, что в 2020 году президент сменил правительство, сменил генерального прокурора и в целом провалил борьбу с коронавирусом. Что касается министерства здравоохранения, отмечает Бала, сейчас мало кто из украинцев скажет, сколько людей в 2020 году занимали этот пост.

«В 2020 году действующая власть во главе с Зеленским проиграла местные выборы, хотя они и заявляют, что являются победителями, и разными способами, часто незаконными и фактически шулерскими, назначают председателями областных советов представителей партии «Слуга народа»… Сейчас все обсуждают отставку нынешнего правительства и отставку нынешнего генпрокурора. Причина всех этих разговоров — в отсутствии положительных результатов, и вся ответственность на Зеленском и его партии», — отметил Бала.

Политолог заявил, что без проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году, главным событием на Украине однозначно будет тотальный кризис: экономический, медицинский, в вопросах национальной безопасности и во всех других сферах жизни страны, «где будет присутствовать действующая власть».