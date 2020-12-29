Москва, 29 декабря, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс перед своим уходом из «Роснано» обсудил с Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что «он не встретился с Чубайсом» и что «президент не назвал его имени», — сказал Чубайс в интервью телеканалу RTVI.

Чубайс добавил, что глава государства сам предложил ему стать спецпредставителем. Бывший глава «Роснано» согласился, но с тем условием, что формально не будет государственным служащим.

«В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями.

Чуть позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что экс-глава «Роснано» не станет при этом государственным служащим или штатным сотрудником администрации президента.

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