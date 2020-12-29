Киев, 29 декабря, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Украинские министры с пониженной социальной ответственностью в очередной раз подняли цены на энергоносители, заявил в своем комментарии 29 декабря украинский экономист Александр Гончаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Счетчик

Эксперт напоминает, что на внеочередном заседании 28 декабря кабмин Шмыгаля с 1 января 2021 года установил для населения тариф на электроэнергию в размере 1,68 грн/кВт-ч, то есть сразу в 2 раза выше, чем действует сейчас. Также он отмечает, что с 8 января в стране объявлен локдаун и власти заставят всех сидеть дома, резко увеличивая потребление электроэнергии.

«И это не предел: такой тариф будет действовать только до 31 марта 2021 года. Обстановка в обществе напряженная и даже тревожная, чего еще отчебучит Шмыгаль? Судя по всему, там, «наверху» происходят настоящие соревнования по идиотизму, а главное — всё они сами решают, как украинцам дальше жить, а точнее — выживать», — отмечает специалист.

Гончаров напоминает, что до 2014 года один кубометр газа стоил для населения Украины 72,5 коп., а с 1 января 2021 г. руководство «Нафтогаза» поднимет цену еще почти на 15%, до 7,22 грн. за один кубометр. То есть за этот период стоимость газа «улетела в небеса», цена выросла ровно в 10 раз.

«А ведь специалисты госаудитслужбы Украины раскрыли еще одну суперхлебную тему «дерибана», установив финансовые нарушения и обнаружив факты неэффективных управленческих действий или рисковых операций руководства «Нафтогаза», которые привели или могут привести к потерям на сумму 176 млрд грн. Так, за период с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2019 г. потери, к которым уже привели решения руководства «Нафтогаза», аудиторы оценили в 75,5 млрд грн… Да, это уже совсем за гранью совести и представления о социальной справедливости», — возмущается экономист.

ИА REGNUM напоминает, что повышение тарифа на электроэнергию является, по сути, первым решением нового и. о. министра энергетики Украины, бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Чиновник пока не пояснил логику этой инициативы.