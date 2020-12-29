Калуга, 29 декабря, 2020, 14:30 — ИА Регнум. В Калужской области по прогнозам синоптиков ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду и ледяной дождь. Об этом 29 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго».

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Последствия ледяного дождя.

В энергокомпании к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 86 бригад и 337 человек производственного персонала, 160 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения. 116 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью порядка 4,54 МВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

В настоящее время энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, ГУ МЧС по Калужской области, ЕДДС, другими территориально-сетевыми организациями. Готов к работе временный информационный центр (ВИЦ), предназначенный для обработки обращений потребителей, информирования населения и органов исполнительной власти в случаях массовых технологических нарушений электроснабжения в электрических сетях.