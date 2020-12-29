В Чувашии продлили конкурс по разработке логотипа Сурского рубежа
Чебоксары, 29 декабря, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В Чувашии на месяц продлили конкурс на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом сообщает республиканское министерство культуры.
На конкурс подана 51 конкурсная заявка от 41 участника, в том числе творческих коллективов. Работы подали не только чувашские авторы, но и художники из Москвы, Татарии и Пензенской области.
Напомним, в состав конкурсной комиссии вошли художники, дизайнеры, скульпторы, представители органов власти и общественных объединений.
новые конкурсные материалы будут приниматься с 11 января по 25 января 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год решением главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Рубежи строились во время Великой Отечественной войны и должны были защитить подступы к Казани и Уралу. Их строили 170 тыс. человек, что составляло на тот момент треть населения республики.