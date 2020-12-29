Чебоксары, 29 декабря, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В Чувашии на месяц продлили конкурс на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом сообщает республиканское министерство культуры.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Ибресинский район Чувашии. Реконструкция начала строительства Сурского рубежа

На конкурс подана 51 конкурсная заявка от 41 участника, в том числе творческих коллективов. Работы подали не только чувашские авторы, но и художники из Москвы, Татарии и Пензенской области.

«По итогам рассмотрения все поступившие заявки признаны несоответствующими требованиям конкурса. Комиссия вынесла решение о признании конкурса несостоявшимся и повторном проведении», — говорится, в частности, в сообщении.

Напомним, в состав конкурсной комиссии вошли художники, дизайнеры, скульпторы, представители органов власти и общественных объединений.

новые конкурсные материалы будут приниматься с 11 января по 25 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год решением главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Рубежи строились во время Великой Отечественной войны и должны были защитить подступы к Казани и Уралу. Их строили 170 тыс. человек, что составляло на тот момент треть населения республики.