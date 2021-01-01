Москва, 2 января, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил против участия частного капитала в организации работы вытрезвителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Рябушкин. Кабак. 1891

«Это лучше, чем когда люди валяются на улице и им требуется оказать медицинскую помощь. И здесь конечно нежелательно участие частников, это все-таки ближе к государству», — рассуждает Жириновский.

Прежде всего, он обеспокоен стоимостью услуг.

«Там будут такую квитанцию выписывать, такое количество услуг, такие деньги с них брать, что еще хуже будет этой семье. Одно дело выпил — и оказался в вытрезвителе, а другое дело — надо будет оплачивать 30−40−50 тыс. рублей», — заявил парламентарий.

В России с 1 января 2021 года регионы смогут создавать вытрезвители на основе частно-государственного партнерства. Доставлять «пациентов» в вытрезвители будут полиция.