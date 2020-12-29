Geely представит новый большой кроссовер на платформе Volvo
Пекин, 29 декабря, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Китайская компания Geely выпустит новый полноразмерный кроссовер, созданный на «тележке» CMA от Volvo. Изображения с доводочного тестирования новой модели размещены на портале Autohome.
Пока новая модель китайской марки известна под индексом KX11. Внешне модель похожа на седан Geely Preface, хотя автомобиль и покрыт плотной камуфляжной пленкой.
По предварительной информации, новинка получит двухлитровую бензиновую «турбочетверку» мощностью 190 л. с. и 300 Нм крутящего момента.
Ожидается, что новый кроссовер Geely KX11 будет представлен на автомобильной выставке в Шанхае. Мероприятие пройдет в апреле 2021 года.
Ранее стало известно, что компания Geely продала рекордное количество экземпляров нового купе-кроссовера Tugella с начала продаж этой модели в России. Так, за пять дней дилерам удалось реализовать более 100 экземпляров Tugella.
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