Пекин, 29 декабря, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Китайская компания Geely выпустит новый полноразмерный кроссовер, созданный на «тележке» CMA от Volvo. Изображения с доводочного тестирования новой модели размещены на портале Autohome.

Autohome Полноразмерный кроссовер Geely, созданный на “тележке” CMA от Volvo

Пока новая модель китайской марки известна под индексом KX11. Внешне модель похожа на седан Geely Preface, хотя автомобиль и покрыт плотной камуфляжной пленкой.

По предварительной информации, новинка получит двухлитровую бензиновую «турбочетверку» мощностью 190 л. с. и 300 Нм крутящего момента.

Ожидается, что новый кроссовер Geely KX11 будет представлен на автомобильной выставке в Шанхае. Мероприятие пройдет в апреле 2021 года.

Ранее стало известно, что компания Geely продала рекордное количество экземпляров нового купе-кроссовера Tugella с начала продаж этой модели в России. Так, за пять дней дилерам удалось реализовать более 100 экземпляров Tugella.

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